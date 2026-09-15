MOGUĆNOST TROPSKOG CIKLONA
Stiže velika promjena vremena: Superćelije u Njemačkoj, na Sredozemlju moguć "medicane"
Njemačku od utorka navečer očekuje snažna promjena vremena, uz grmljavinske oluje, obilnu kišu i olujne udare vjetra, dok meteorolozi upozoravaju i na mogućnost razvoja superćelijskih oluja.
Promjena vremena najprije će zahvatiti sjeverne i središnje dijelove zemlje. Kasnije navečer mogla bi se formirati linija grmljavinskih oluja, a zbog snažnog smicanja vjetra postoje uvjeti i za razvoj pojedinih superćelija, piše Focus.de.
Tijekom noći na srijedu hladna fronta proširit će se od Porajnja prema Baltičkom moru. Najviše kiše očekuje se na području između Kölna i Hamburga, a ponegdje su mogući i olujni udari vjetra.
U srijedu ujutro grmljavina i obilna kiša očekuju se na području od Kassela preko Hannovera do otoka Rügena. Tijekom prijepodneva vremenske prilike na sjeveru zemlje trebale bi se postupno smirivati.
Novi razvoj oluja moguć je oko 16 sati na području između Stuttgarta, Nürnberga i Passaua. Uz obilnu kišu i snažne udare vjetra lokalno je moguća tuča, kao i pojava pojedinih superćelijskih oluja.
Očekuje se da bi udari vjetra u srijedu navečer mogli biti snažniji nego prethodne večeri. Olujno područje potom bi se trebalo postupno premještati prema Austriji, dok bi se kiša uz Alpe mogla zadržati nešto dulje.
Nakon prolaska hladne fronte Njemačku očekuje osjetno zahlađenje. Njemačka meteorološka služba (DWD) pozvala je građane da prate službena upozorenja.
Na Sredozemlju moguć medicane
Istodobno, ovog bi se tjedna na Sredozemlju mogao razviti medicane, rijetka oluja koja ima neke karakteristike tropskog ciklona.
Meteorolozi prate područje niskog tlaka sjeveroistočno od Tripolija u Libiji, gdje bi se sustav mogao razvijati između utorka i četvrtka.
Prema trenutačnim prognozama, vjerojatnost razvoja medicanea procjenjuje se na 30 do 40 posto, no njegova moguća putanja još nije dovoljno jasna. Posebna se pozornost pridaje Siciliji, Grčkoj, sjeveru Libije i sjeverozapadu Egipta.
Ako sustav ojača, mogao bi donijeti snažne udare vjetra i obilnu kišu, uz mogućnost poplava.
Što je medicane?
Naziv medicane nastao je spajanjem engleskih riječi Mediterranean i hurricane. Riječ je o olujama koje nastaju nad Sredozemnim morem i mogu razviti pojedine karakteristike tropskih ciklona.
Za nastanak medicanea potrebna je relativno topla morska površina, temperature između 15 i 26 stupnjeva Celzijevih. Zato su kraj ljeta i početak jeseni povoljno razdoblje za njihov razvoj, a najčešće se pojavljuju u rujnu.
Za razvoj takvog sustava potrebni su i visoka temperatura zraka te prodor hladnijeg zraka koji stvara nestabilnost, iz koje se potom može razviti sustav oluja, a naposljetku i medicane.
Takvi sustavi u prosjeku imaju promjer od 70 do 300 kilometara, mogu trajati od šest sati do otprilike pet dana, a brzina vjetra može dosegnuti 160 kilometara na sat. Na satelitskim snimkama mogu izgledati poput oblačnih sustava s okom, slično uraganima, iako se po načinu nastanka od njih bitno razlikuju, navodi DHMZ.
Jedan od najpoznatijih i najsnažnijih zabilježenih medicanea bio je Ianos, koji je u rujnu 2020. pogodio Grčku. Na vrhuncu je dosegnuo intenzitet usporediv s uraganom druge kategorije, a donio je snažne vjetrove i obilnu kišu koja je prouzročila velike poplave.
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