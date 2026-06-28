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u tijeku istraživanje

Smrtno stradao pješak na kojeg je u Polju Krapinskom naletio automobil

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Hina
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28. lip. 2026. 10:29
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13.05.2018., Sibenik - Oznake na policijskim motorima. "nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Pješak koji je u subotu navečer stradao u prometnoj nesreći u Polju Krapinskom kod Krapine preminuo je od zadobivenih ozljeda, potvrđeno je u nedjelju Hini iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

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Prometna nesreća dogodila se u subotu oko 21.41, kada je osobni automobil naletio na pješaka.

Na mjesto događaja odmah su upućene policija i hitna medicinska pomoć. Ozlijeđenom pješaku pružena je liječnička pomoć, no unatoč naporima liječnika, zbog težine zadobivenih ozljeda preminuo je.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje.

Teme
prometna nesreća

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