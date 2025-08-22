Oglas

Olujno nevrijeme

FOTO, VIDEO / Snažno nevrijeme u Hrvatskoj: U Osijeku srušena stabla, Biograd na Moru pod vodom

Hina , N1 Info
22. kol. 2025. 09:49
21.08.2025., Slavonski Brod - Snazno nevrijeme praceno vjertom, grmljavinom i velikom kolicinom kise poplavilo je brojne gradske ulice i prometnice. U kratkom vremenu poplavljen je i podvoznjak u Kumicicevoj ulici. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL

Tijekom olujnog nevremena koje je u četvrtak popodne zahvatilo dijelove Osječko-baranjske županije, zaprimljeno je više od 120 poziva građana, a među većim štetama evidentirano je oštećenje krovišta na županijskom Gospodarskom centru, izvijestio je u petak osječki Centar 112.

Pozivi građana odnosili su se na srušena stabla, nestanak električne energije, oštećenja rasvjete i krovišta te poplavljene podrume i prometnice.

U saniranju šteta od nevremena koje je Županiju pogodilo jučer oko 18 sati sudjelovali su pripadnici više profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, djelatnici HEP-a, osječkih tvrtki "Vodovod" i "Unikom" te policija. 

Danas oko 5 sati opskrba električnom energijom na području Županije je uredna, osim na području Čepina gdje će se tijekom dana otklanjati kvarovi, navode u osječkom Centru 112

21.08.2025., Osijek - Jako nevrijeme pogodilo Osijek
Davor Javorovic/PIXSELL

Biograd na Moru probudio se u petak ujutro - pod vodom. Zbog velike količine oborina poplavile su ulice, izbili su i šahtovi, javljaju 24sata.

Vatrogasci u Biogradu nisu imali intervencija i poziva, a i noć im je bila mirna, kažu iz Javne vatrogasne postrojbe grada Biograd na Moru.

Snažno nevrijeme pogodilo je i Slavonski Brod.

21.08.2025., Slavonski Brod - Snazno nevrijeme praceno vjertom, grmljavinom i velikom kolicinom kise poplavilo je brojne gradske ulice i prometnice. U kratkom vremenu poplavljen je i podvoznjak u Kumicicevoj ulici. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL
Ivica Galovic/PIXSELL
Teme
Biograd na Moru Nevrijeme Osijek

