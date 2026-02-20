Snijeg stvara probleme na sjeveru Hrvatske, u Zagorju palo 25 cm

„To je posljedica kvara u višoj naponskoj razini, koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava. Bio je širi poremećaj, a što se tiče našeg dijela postrojenja, klenovnički dalekovod nema struje, dio Donje voće, Vinica Breg i dio dalekovoda koji vodi prema vrhu Ivančice - Rajterova ulica u Ivancu, Višinec, Prigorec i Ivanečka Željeznica”, rekao je Đula.