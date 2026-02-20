Evo koliko će mirovine rasti u travnju, a stiže i razlika za siječanj i veljaču

Podaci pokazuju da su prosječne bruto plaće u drugom dijelu 2025. godine povećane za 2,8 posto u odnosu na prvu polovicu godine, a kako je u tom razdoblju inflacija iznosila dva posto, poznati su i svi parametri na temelju kojih se usklađuju mirovine. U travnju bi tako mirovine trebale porasti za 2,68 posto i donijeti oko 18 eura više na prosječnu starosnu mirovinu od 680 eura, piše Večernji.