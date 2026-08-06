Snimka s Jadranske magistrale šokirala vozače: "Gdje je sad policija?"

Ispod objave nizali su se brojni komentari, među kojima su se našle i duhovite opaske poput: "Ima viška dasku" i "Ne može se reći da mu fali daska". No, bilo je i onih koji su ozbiljno upozorili na ovakvo ponašanje te se zapitali: "Gdje je sad policija? Ovo ne može biti luđe."