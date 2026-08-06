Trump bijesan zbog nestašice streljiva: Od Hegsetha tražio objašnjenje? Oglasila se Bijela kuća

Sjedinjene Države također su u prvim tjednima borbi upotrijebile više od 1.300 taktičkih balističkih projektila američke kopnene vojske, rekao je jedan američki dužnosnik za The Post. Zalihe projektila ATACMS, koji su kratkog dometa i za kojima postoji velika potražnja i u Ukrajini, iscrpljene su do te mjere da ih praktički više nema, rekao je jedan od izvora, što je ranije ovog tjedna objavio i Reuters.