Hvar
Snimali i ismijavali turiste dok im je tonula brodica: Oglasila se policija
Nakon što se nesmotrenim i, kako se kasnije od policije doznalo, pijanim turistima potopila brodica, pored njih prošla je domaća "ekipa" koja je snimala njihovu muku i kako je vidljivo na snimkama, ismijavali su ih. Jesu li ih bili dužni i spasiti, odnosno je li počinjeno kazneno djelo Nepružanja pomoći?
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Na snimci se čuje smijanje i kako muški glas pita ljude u moru i brodici koja tone "što se dogodilo" i "gdje ste uzeli i kome ste platili za (najam) brod"? Međutim, nijednom se na snimkama, koje već neko vrijeme kruže društvenim mrežama i whatsapp grupama, ne vidi želja ni pokušaj da im se pomogne i prekrca na svoje plovilo. Umjesto toga, brodica je potpuno potonula, a turisti su izašli (srećom, neozlijeđeni) na susjedni otok. Na kraju snimke čuje se podrugljivo "Ne smite tu parkirat", prenosi Morski.hr.
Brodicu nasukao pijani Španjolac
Evo što je portalu Morski.hr na sve odgovorila policija:
"Poštovani, obavještavamo Vas da djelatnici Lučke kapetanije i policijski službenici PP Hvar koji tijekom zajedničkog rada na terenu, 1. srpnja 2026.godine oko 18,58 zaprimili dojavu da je sa sjeverne strane otoka Jerolim došlo do potapanja brodice.
Zajednička ophodnja je po zaprimljenoj informaciji otišla na mjesto događaja. Na dubini od oko 2 metra uočena je potopljena brodica, a pet putnika se nalazilo na obali otoka Jerolim. Nije bilo onečišćenja mora, niti su osobe bile ozlijeđene.
Utvrđeno je da je voditelj brodice, državljanin Španjolske pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,37 g/kg i daljnje provođenje postupka preuzela je Lučka kapetanija.
U trenutku postupanja nismo imali informacije da su treće osobe snimale navedeni događaj. Međutim, analizom svih dostupnih informacija i utvrđenih činjenica, u događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.
"Kazneno djelo je samo ako se ne pruži pomoć osobama u životnoj opasnosti"
Naime, u članku 123 Kaznenog zakona RH jasno je navedeno da kazneno djelo čini osoba koja ne pruži pomoć u životnoj opasnosti, a pregledom snimke jasno je da su osobe tijekom vožnje u blizini obale, oštetile su brod koji je uslijed toga potonuo, a nitko od sudionika nije ozlijeđen", odgovorili su iz Splitsko-dalmatinske policije.
Srećom u nesreći, ozlijeđenih nije bilo, no prav(n)o je pitanje što bi odgovorili da je se netko od ovih alkoholiziranih stranaca utopio ili teže ozlijedio na stijenama.
Snimku možete pogledati OVDJE.
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