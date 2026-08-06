Snimali i ismijavali turiste dok im je tonula brodica: Oglasila se policija

Na snimci se čuje smijanje i kako muški glas pita ljude u moru i brodici koja tone "što se dogodilo" i "gdje ste uzeli i kome ste platili za (najam) brod"? Međutim, nijednom se na snimkama, koje već neko vrijeme kruže društvenim mrežama i whatsapp grupama, ne vidi želja ni pokušaj da im se pomogne i prekrca na svoje plovilo. Umjesto toga, brodica je potpuno potonula, a turisti su izašli (srećom, neozlijeđeni) na susjedni otok. Na kraju snimke čuje se podrugljivo "Ne smite tu parkirat", prenosi Morski.hr.