apartmani, duga plaža i mir
Zvuči nevjerojatno, ali je istinito: Apartman na Jadranu za 35 eura, ručak već od 5
Dok cijene u brojnim morskim ljetovalištima naglo rastu, jedno manje poznato primorsko mjesto i dalje oduševljava povoljnim cijenama i opuštenom atmosferom.
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Ljetni odmor na Jadranu za mnoge obitelji postaje sve veći financijski izazov jer cijene smještaja, hrane i drugih turističkih usluga u popularnim ljetovalištima iz godine u godinu rastu. Ipak, na crnogorskoj obali još postoji mjesto u kojem je moguće provesti ugodan odmor bez prevelikog opterećenja za obiteljski proračun, piše Metropolitan.
Riječ je o Čanju, manjem primorskom naselju između Sutomora i Petrovca, koje već godinama slovi kao jedno od najpovoljnijih odredišta na Jadranu. Umjesto luksuznih hotela i skupih turističkih naselja, posjetitelje ondje dočekuju obiteljski apartmani, duga plaža i mirno okruženje, osobito popularno među obiteljima s djecom i starijim parovima, piše portal Poslovni dnevnik.
Smještaj po cijenama kakvih drugdje gotovo više nema
Najveća prednost Čanja povoljne su cijene smještaja. Čak i u vrhuncu ljetne sezone moguće je pronaći studio ili sobu za približno 10 do 25 eura po osobi, dok se cijene obiteljskih apartmana uglavnom kreću između 35 i 50 eura na dan.
To je znatno manje nego u poznatijim crnogorskim ljetovalištima poput Budve, Kotora ili Tivta, gdje su cijene često i dvostruko više. Uz privatne apartmane dostupni su i pansioni te manji hoteli s polupansionom, što obiteljima može dodatno smanjiti troškove odmora.
Povoljan nije samo smještaj nego i ugostiteljska ponuda. U lokalnim restoranima i zalogajnicama moguće je pronaći dnevni ručak ili kuhano jelo već za 5 do 8 eura, što je usred turističke sezone na Jadranu prava rijetkost.
I cijene kave, sladoleda, bezalkoholnih pića i osnovnih namirnica u trgovinama ostaju znatno umjerenije nego u najposjećenijim primorskim središtima.
Čanj se nalazi u zaštićenoj uvali, podalje od glavne prometnice, pa se smatra jednim od mirnijih odredišta na crnogorskoj obali.
Njegova najveća znamenitost je Biserna obala, više od kilometra duga pješčano-šljunčana plaža koja nudi dovoljno prostora i posjetiteljima koji unajmljuju ležaljke i onima koji na plažu donose vlastitu opremu.
Komplet dviju ležaljki i suncobrana obično stoji između 8 i 15 eura, a dostupni su i besplatni dijelovi plaže.
Posebna atrakcija je i Kraljičina plaža, skrivena između visokih litica, do koje se posjetitelji mogu prevesti brodićem za svega nekoliko eura.
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