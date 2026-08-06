Meksiko
Popularni influencer ubijen tijekom prijenosa uživo
Popularni meksički influencer ubijen je tijekom prijenosa uživo na ulici u saveznoj državi Sinaloi, prožetoj nasiljem, priopćile su vlasti u srijedu.
Oglas
Naoružani ljudi namjerno su otvorili vatru na Cesara Gasteluma u gradu Culiacanu, rekli su sigurnosni dužnosnici.
Predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da je u tijeku istraga kako bi se uhitili odgovorni i utvrdio motiv.
Gastelum je imao više od 600.000 pratitelja na TikToku, a objavljivao je i na Kicku i drugim platformama, uglavnom dijeleći humorističan sadržaj o svakodnevnom životu i hrani u Sinaloi.
U trenutku napada, stajao je ispred restorana brze hrane s još dvojicom muškaraca odjevenih kao dostavljači kada su mu prišla dvojica muškaraca na motociklu i otvorila vatru samo na njega.
Meksički sigurnosni kabinet rekao je da istražitelji također ispituju je li ubojstvo povezano s nekim Gastelumovim sadržajem na mrežama.
U nekoliko objava aludirao je na "frakciju kriminalne organizacije", rekao je kabinet na X-u, bez daljnjih detalja.
Sinaloa, na sjeverozapadu Meksika, matična je država nekih od najmoćnijih narko-šefova u zemlji.
Prema izvješćima medija, u toj je državi od 2024. ubijeno najmanje devet influencera.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas