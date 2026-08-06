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Meksiko

Popularni influencer ubijen tijekom prijenosa uživo

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Hina
|
06. kol. 2026. 08:51
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Meksička policija
VIRGILIO LUIS / AFP/Ilustracija

Popularni meksički influencer ubijen je tijekom prijenosa uživo na ulici u saveznoj državi Sinaloi, prožetoj nasiljem, priopćile su vlasti u srijedu.

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Naoružani ljudi namjerno su otvorili vatru na Cesara Gasteluma u gradu Culiacanu, rekli su sigurnosni dužnosnici.

Predsjednica Claudia Sheinbaum izjavila je da je u tijeku istraga kako bi se uhitili odgovorni i utvrdio motiv.

Gastelum je imao više od 600.000 pratitelja na TikToku, a objavljivao je i na Kicku i drugim platformama, uglavnom dijeleći humorističan sadržaj o svakodnevnom životu i hrani u Sinaloi.

U trenutku napada, stajao je ispred restorana brze hrane s još dvojicom muškaraca odjevenih kao dostavljači kada su mu prišla dvojica muškaraca na motociklu i otvorila vatru samo na njega.

Meksički sigurnosni kabinet rekao je da istražitelji također ispituju je li ubojstvo povezano s nekim Gastelumovim sadržajem na mrežama.

U nekoliko objava aludirao je na "frakciju kriminalne organizacije", rekao je kabinet na X-u, bez daljnjih detalja.

Sinaloa, na sjeverozapadu Meksika, matična je država nekih od najmoćnijih narko-šefova u zemlji.

Prema izvješćima medija, u toj je državi od 2024. ubijeno najmanje devet influencera.

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Teme
influencer meksiko ubojstvo

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