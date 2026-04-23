Sopta smijenjen zbog tragedije na trajektu "Lastovo", pa ga Plenković nagradio ulaskom u upravu ACI-ja

Među imenovanjima koje je Vlada RH danas objavila je i ono bivšeg predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte, koji je nakon više mjeseci natezanja smijenjen s dužnosti zbog tragedije na trajektu Lastovo, u kojem su poginula trojica pomoraca. Soptu je sad vlada Andreja Plenkovića nagradila pozicijom u upravi ACI-ja.

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak, temeljem postupka po raspisanom javnom natječaju, Ivanu Pintar imenovala ravnateljicom Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama, a Danijela Meštrića ravnateljem Uprave za razvoj informacijskih sustava i digitalizaciju.

Za ravnatelje uprava u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine imenovani su s danom 24. travnja te im je istovremeno povučena ovlast za obavljanje tih poslova.

Glavnoj skupštini društva HP – Hrvatska pošta Vlada je predložila izbor Stanka Gačića i Ante Sučića za članove Nadzornog odbora, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Također, Skupštini Zračne luke Osijek predložila je izbor Tihomira Pejina za člana Uprave – direktora do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Nadzornom odboru Hrvatske kontrole zračne plovidbe predložila je imenovanje Marija Kunovca – Varge za direktora do imenovanja direktora putem javnog natječaja, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.

Rotacija moćnog Sopte

Skupštini Državnih nekretnina predloženo je imenovanje Mirele Habijanec za članicu Uprave – direktoricu toga društva, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Nadzornom odboru ACI-ja predloženo je imenovanje Davida Sopte za člana Uprave do imenovanja člana Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Razriješen je dio članova i tajnica Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj. Razriješeni su Iva Hraste Sočo, Sanda Šimić Petrinjak, Tamara Poljarević, Alena Marković, Srđan Jeremić, Aleksandar Milošević, Vanja Gavran te tajnica Dubravka Severinski.

Novim članovima imenovani su Anja Jelavić, Dalibor Jurić, Danijela Gaube, Anja Šimpraga, Dejan Drakulić, Jasna Vaniček-Fila, a tajnikom Vedran Iskra, kao predstavnici tijela državne uprave, pripadnika nacionalnih manjina i predstavnici Agencije za elektroničke medije.