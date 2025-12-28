Sindikat: "Tužno je da se pomorce tereti kazneno, a čelne ljude u tvrtki prekršajno"

Sindikat pomoraca Hrvatske podnio je kaznenu prijavu protiv tih četvero osoba u Jadroliniji, tvrdeći da nisu postupili po propisima i tehničkim pravilima o zaštitim mjerama čiji je cilj uspostavljanje, održavanje i provođenje sustava upravljanja sigurnošću, što je dovelo do vrlo ozbiljne pomorske nesreće broda "Lastovo" 11. kolovoza 2024. na trajektnom pristaništu Mali Lošinj. Ondje su u nekontroliranom padu pramčane rampe poginula tri pomorca, a jedan je teško ozlijeđen.