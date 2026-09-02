pratite N1
Specijalna emisija: Prosvjed "Hodaj za Liku" uživo na N1 televiziji
Tisuće tona otpada, mjeseci upozorenja i sve manje strpljenja. Gospićani u subotu 5. rujna u 11 sati dolaze u Zagreb na prosvjed – traže hitnu sanaciju i odgovore države.
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Prosvjed pratite UŽIVO na N1, u specijalnoj emisiji, od 10 sati uz Ninu Kljenak, Hrvoja Krešića i reportere na koji će se javljati uživo s prosvjeda, prenositi zahtjeve Gospićana i poruke prosvjednika.
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