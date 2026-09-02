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Specijalna emisija: Prosvjed "Hodaj za Liku" uživo na N1 televiziji

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N1 Info
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02. ruj. 2026. 12:11
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Tisuće tona otpada, mjeseci upozorenja i sve manje strpljenja. Gospićani u subotu 5. rujna u 11 sati dolaze u Zagreb na prosvjed – traže hitnu sanaciju i odgovore države.

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Prosvjed pratite UŽIVO na N1, u specijalnoj emisiji, od 10 sati uz Ninu Kljenak, Hrvoja Krešića i reportere na koji će se javljati uživo s prosvjeda, prenositi zahtjeve Gospićana i poruke prosvjednika. 

Teme
n1 prosvjed reporteri specijalna emisija

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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