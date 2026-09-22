uhićene 34 osobe
Velika akcija policije: U zidovima, podovima i namještaju pronađeni milijuni
Talijanska policija pronašla je čak 3,2 milijuna eura u gotovini skrivenih u zidovima, podovima i namještaju jednog stana u okolici Napulja. U velikoj akciji protiv mafije uhićene su 34 osobe.
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Novac je pronađen u naselju Caivano, a radilo se uglavnom o novčanicama od 50 eura. Bile su zamotane u celofan i uredno složene ispod podnih i zidnih pločica te skrivene u ladicama ormara, prenosi CNN.
Policajci su pronađene svežnjeve novca iznijeli u plastičnim kantama za čišćenje i potom ih prebacili u oklopno vozilo.
Osim gotovine, tijekom pretresa pronađeno je 11 luksuznih satova Rolex, oružje te oprema koja se, prema policiji, koristila za prodaju droge.
Akcija je provedena nakon višemjesečne istrage koju je vodio napuljski tužitelj za borbu protiv mafije Nicola Gratteri. Istražitelji su, među ostalim, prisluškivali mobitele zatvorenih pripadnika kriminalnih skupina. Mobiteli su im, prema Gratteriju, u zatvor unosili članovi obitelji.
„U samo jednom domu zaplijenili smo 3,2 milijuna eura u gotovini, kao i vrijedne satove”, rekao je Gratteri.
Policija je do informacija o skrivenom novcu i kriminalnoj skupini došla i zahvaljujući doušnicima koji su istražiteljima dali iskaze u zamjenu za zaštitu.
hićeni su, prema policiji, povezani s ozloglašenim klanom Angelino, koji je tijekom godina toliko ojačao svoj utjecaj u Caivanu da je lokalna vlast prošle godine stavljena pod sudsku upravu.
Novac ide Fondu za pravosuđe
Istraga je pokazala i kako je skupina navodno organizirala kriminalne aktivnosti. Gratteri je njihov način djelovanja opisao kao svojevrsni „poduzetnički model”, u kojem su ljudi radili u smjenama kako bi organizirano provodili aktivnosti poput trgovine drogom i iznude.
Protiv 34 uhićene osobe podignute su sumnje za udruživanje u mafijašku organizaciju, trgovinu drogom, iznudu te posjedovanje droge s namjerom daljnje prodaje.
Pronađeni novac bit će uplaćen u talijanski Fond za pravosuđe, iz kojeg se financira pomoć žrtvama organiziranog kriminala.
Akcija je istodobno izazvala i političke reakcije. Oporba je slučaj iskoristila kako bi kritizirala vladin program „Caivano”, pokrenut 2023. godine s ciljem obnove zapostavljenih područja i borbe protiv kriminala.
Gratteri se, pak, osvrnuo i na problem financiranja policijskih prisluškivanja. Uz dozu ironije poručio je da bi zaplijenjenih 3,2 milijuna eura moglo pokriti troškove prisluškivanja u Napulju tijekom cijele godine.
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