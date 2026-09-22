Trump pritišće Njemačku zbog cijena lijekova. Zašto bi Europa trebala biti zabrinuta?

Istraga je dio nastojanja američkog predsjednika Donalda Trumpa da snizi visoke cijene lijekova u SAD-u, za koje tvrdi da zapravo omogućuju niže cijene u Europi. Trump je zaprijetio uvođenjem dodatnih carina ako cijene u Europi ne porastu, a takav bi potez mogao pogoditi različite sektore diljem kontinenta jer Europska unija u trgovinskim odnosima nastupa kao jedinstven blok.