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Lažni dokument izazvao lavinu na društvenim mrežama: Ne, Zelenski nema izraelsku putovnicu
Lažni pasoši Zelenskog i njegove supruge Olene ponovno kruže društvenim mrežama: Fotografije su napravljene pomoću umjetne inteligencije
Društvenim mrežama ponovno se širi fotografija koja navodno prikazuje izraelske putovnice ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegove supruge Olene Zelenske. Objave sugeriraju da su njih dvoje kao svoju "domovinu" odabrali Izrael, a ne Ukrajinu.
Tvrdnje su netočne. Euronewsov tim za provjeru činjenica The Cube kontaktirao je ukrajinske službene izvore, koji su ih odbacili, dok je analiza fotografije pokazala da je riječ o sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom.
Fotografija je početkom rujna ponovno počela privlačiti velik broj pregleda na društvenim mrežama. Uz nju se objavljuju tvrdnje da Zelenski i njegova obitelj navodno imaju izraelske putovnice te da Izrael predstavlja njihovu stvarnu domovinu.
Međutim, na navodnoj putovnici Olene Zelenske nalazi se i očita nelogičnost. Kao mjesto njezina rođenja navedena je Ukrajinska Sovjetska Socijalistička Republika. Takav podatak nije u skladu s načinom na koji se u službenim ukrajinskim dokumentima navodi mjesto rođenja osoba rođenih u Ukrajini prije njezine neovisnosti.
Dodatnu provjeru proveo je Euronewsov The Cube uz pomoć alata Hive Moderation, koji je utvrdio da je fotografija umjetno generirana. Čini se da je lažna putovnica izrađena prema predlošku koji je ranije bio objavljen na internetskim stranicama Vijeća Europe.
Ista dezinformacija kruži već godinama
Ovo nije prvi put da se na internetu pojavljuju navodne putovnice Zelenskog i njegove supruge.
Slična fotografija Zelenskog ponovno se proširila u travnju 2026. godine na Instagramu, Facebooku i platformi X, gdje je prikupila tisuće pregleda i dijeljenja. Tada se uz nju tvrdilo da je ukrajinski predsjednik navodno povezan s izraelskom obavještajnom službom i da mu je cilj "ukrajinizirati Europu".
U toj je verziji lažnog dokumenta primijećena i pravopisna pogreška u predsjednikovu prezimenu. Na službenim stranicama ukrajinskog predsjednika njegovo se prezime na engleskom jeziku piše "Zelenskyy", dok je na lažnom dokumentu stajalo "Zelensky".
Slične tvrdnje kruže internetom najmanje od 2023. godine. Tada su se na proruskim kanalima i društvenim mrežama pojavljivale fotografije navodne izraelske putovnice Olene Zelenske, uz tvrdnje da je obitelj navodno pripremala bijeg iz Ukrajine.
Fact-checkeri navode da takve objave uglavnom koriste isti obrazac – uz pomoć umjetne inteligencije izrađuje se lažni dokument, a zatim se oko njega gradi priča kojom se pokušava diskreditirati ukrajinsko vodstvo i potkopati potpora Ukrajini među njezinim saveznicima.
Takve se metode, prema analizama provjeravatelja činjenica, pojavljuju u različitim dezinformacijskim kampanjama povezanim s proruskim mrežama.
Židovsko podrijetlo
Tvrdnje o navodnoj izraelskoj putovnici dodatno su korištene za povezivanje Zelenskog s njegovim židovskim podrijetlom.
Ukrajinski predsjednik, čiji je djed preživio Holokaust, više je puta javno govorio o napadima Kremlja na njegovo židovsko podrijetlo. U obraćanju ruskim građanima 2022. godine, neposredno prije početka ruske invazije punog opsega, odbacio je tvrdnje o nacizmu u Ukrajini, podsjećajući da je njegov djed služio u sovjetskoj vojsci tijekom Drugog svjetskog rata.
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