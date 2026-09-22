"MODERNI CAR"
Objavili gotovo 800 stranica o Putinu: "Nema potrebe izmišljati mitove, neka činjenice otkriju istinu"
Ruski istraživački novinari Roman Badanin i Mihail Rubin, koji su 2021. godine napustili Rusiju, objavili su opsežnu biografiju Vladimira Putina pod naslovom "The Tsar in Person".
Knjiga ima gotovo 800 stranica, a autori u njoj opisuju Putinov uspon od službenika i tajnog agenta KGB-a u gradskoj upravi Sankt-Peterburga do Kremlja, gdje je na vlasti od 2000. godine. Knjiga je zasad objavljena samo na ruskom i francuskom jeziku, a u Rusiji je zabranjena.
Badanin i Rubin bili su osnivači neovisnog istraživačkog medija Proekt. Prije odlaska iz Rusije bili su izloženi prijetnjama, ispitivanjima i pretragama ureda, proglašavani izdajnicima i "stranim agentima", a bilo im je i zabranjeno sudjelovati na pojedinim novinarskim događajima.
Rubin je za The Guardian ispričao da su prve prijetnje dobili 2019. godine, nakon što su objavili istraživanje o čovjeku zaduženom za Putinovu propagandnu operaciju.
"Prvi put su nam zaprijetili 2019. godine kada smo objavili istraživanje o šefu Putinove propagandne operacije. Dužnosnik Kremlja upozorio me da bi posljedice mogle biti zastrašujuće. Sigurnosni agenti posjetili su moje roditelje i pitali ih zašto ja, njihov sin, prodajem svoju zemlju i izdajem Rusiju", rekao je Rubin.
"Izbor je bio egzil ili zatvor"
U lipnju 2021. godine pripadnici ruske obavještajne službe FSB-a upali su u domove dvojice novinara. Nakon pretresa Rubin je na stolu pronašao svoju putovnicu.
"To je bila poruka. Da su je uzeli, ne bih mogao napustiti zemlju, ali željeli su da odem pa su je stavili tamo gdje ću je vidjeti", rekao je.
Rubin je isprva odbijao napustiti Moskvu jer je smatrao da ga pokušavaju samo spriječiti u radu. No manje od tri tjedna nakon racija Kremlj je Proekt proglasio "nepoželjnim" medijem. "Sljedećeg jutra napustio sam Moskvu", rekao je Rubin.
Badanin se u to vrijeme s obitelji nalazio na odmoru u Maroku te je zaključio da bi povratak u Rusiju bio preopasan.
"Izbor je bio zatvor ili egzil i nisam želio ići u zatvor", rekao je.
"Nema potrebe izmišljati mitove o Putinu"
Autori u knjizi Putina opisuju kao svojevrsnog modernog cara bez jasne ideologije i uvjerenja te tvrde da sebe vidi iznad morala i zakona. Navode i brojne slučajeve u kojima su njegovi protivnici ili ljudi koji su mu postali neugodni završavali u nesrećama, padovima ili bili otrovani.
"Naše stranice rezultat su rata i represije, egzila i smrti nekih od naših bliskih ljudi, patnje prijatelja bačenih u zatvor", napisali su Badanin i Rubin. "Nadamo se da će knjiga pridonijeti uništenju okolnosti koje su omogućile svu tu nesreću i porazu čovjeka koji ju je vlastitim rukama prouzročio."
Badanin je rekao da je knjiga namijenjena i mladim Rusima koji ne znaju kako je njihova zemlja izgledala prije Putinova dolaska na vlast. Autori žele doprijeti i do publike izvan Rusije, gdje, kako je rekao Badanin, o Putinu postoje brojni mitovi.
"Nema potrebe izmišljati mitove o Putinu. Neka činjenice otkriju istinu o njemu i njegovu sustavu", rekao je.
"Sukob u Ukrajini nije rat za nastavak Putinovih ideja, već samo sredstvo za ostanak na vlasti"
Dodao je i da Putin nema ideologiju te da je rat u Ukrajini to pokazao. "Rat u Ukrajini to je razjasnio: ovaj rat nije nastavak njegovih ideja, već samo sredstvo za ostanak na vlasti."
Ni nakon odlaska iz Rusije dvojica novinara ne osjećaju se potpuno sigurno. Badanin je prošle godine u Kaliforniji primio posjet agenata FBI-ja, koji su ga upozorili da bi mogao biti meta napada "stranih specijalnih službi".
"Osjećam se ovdje malo sigurnije nego u Europi, ali ne potpuno sigurno", rekao je Badanin.
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