Metelko-Zgombić: Hrvatskoj je neprihvatljiv dodatni europski porez na duhan

"Potrošači bi tako kupovali nešto skuplji proizvod i na taj bi način doprinosili europskom proračunu. To nama, ali i nekim drugim državama s velikim udjelom pušača, ne bi odgovaralo jer bi to u konačnici značilo da bi Hrvatska kroz taj porez doprinosila više od nekih država u kojima se manje koriste duhanski proizvodi", rekla je državna tajnica.