zloupotrebljavanje bolovanja
Splitski gradonačelnik o glomaznom otpadu: Bezobrazluk! Predlažem povećanje kazni
Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u ponedjeljak je rekao da, ako pojedinci u Čistoći nastave zloupotrebljavati bolovanje i time ugrožavati pružanje usluge za koju je angažirana ta tvrtka, postoji mogućnost da usluge povjere drugoj gradskoj tvrtki te time mogu postati višak.
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On je time odgovorio na upit novinara o tome kada će se početi bolje čistiti grad i prati ulice koje u centru zaudaraju, dok uz spremnike leži glomazni otpad, a drugi otpad se ne odlaže u spremnike već uz njih jer su spremnici prepunjeni.
Šuta je naglasio da im velik problem predstavljaju bolovanja radnika Čistoće dodavši kako grad iz proračuna financira čišćenje i pranje gradskih ulica tijekom ljetnih mjeseci. Istaknuo je i kako bi se to moglo promijeniti ako pojedinci u Čistoći nastave zloupotrebljavati bolovanje te postoji mogućnost da obavljanje te usluge povjere drugoj gradskoj tvrtki.
"Svatko onaj tko je zainteresiran za rad u Čistoći može se prijaviti na natječaj koji je kontinuirano otvoren s obzirom da je od 80 do 90 ljudi konstantno na bolovanju i samo se izmjenjuju. To se događa ljeti što nam predstavljaju izazovne situacije za operativno djelovanje u Čistoći. Nedavna odluka direktora Čistoće o drugačijem reguliranju dodataka za bolovanje smanjit će zlouporabe", ustvrdio je Šuta.
Ovo je, istaknuo je, trenutak da se kaže istina, ali i da se javno pohvali ljude koji kontinuirano čiste grad, 'no treba govoriti i o neodgovornim građanima, ali i pravnim osobama koje otpad odlažu na mjestima koja nisu za to namijenjena'.
Novinarima je kazao da neki jahtaši koji plovilima ulaze u grad svoj otpad bacaju po okolnim kvartovima. Uz to je spomenuo i pravne osobe koje nakon obnove stanova i zamjene namještaja stari odlažu pokraj kontejnera. Neki od njih su, ističe Šuta, otkriveni.
"Moj prijedlog je povećanje kazni koje su trenutno po postojećoj odluci minimalne. To samo govori o bezobrazluku i načinu postupanja određenih pravnih osoba. Glomazni otpad na kraju završava po kvartovima odložen uz kontejnere", dodao je na kraju Šuta.
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