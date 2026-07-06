Splitski gradonačelnik o glomaznom otpadu: Bezobrazluk! Predlažem povećanje kazni

"Svatko onaj tko je zainteresiran za rad u Čistoći može se prijaviti na natječaj koji je kontinuirano otvoren s obzirom da je od 80 do 90 ljudi konstantno na bolovanju i samo se izmjenjuju. To se događa ljeti što nam predstavljaju izazovne situacije za operativno djelovanje u Čistoći. Nedavna odluka direktora Čistoće o drugačijem reguliranju dodataka za bolovanje smanjit će zlouporabe", ustvrdio je Šuta.