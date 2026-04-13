Neefikasan sustav

UGP poslao Ministarstvu prijedlog mjera: "Smanjiti bolovanje na teret poslodavaca s 42 na 7 dana"

N1 Info
13. tra. 2026. 08:07
19.02.2016., Zagreb - Doznake - obrazac izvjesca o privremenoj nesposobnosti - sprijecenosti za rad."nPhoto: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL/Ilustracija

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prijedlog mjera s ciljem dugoročne održivosti poslovanja, osobito u uvjetima rasta troškova.

Poslodavci trenutno snose trošak bolovanja do 42 dana. UGP predlaže smanjenje tog razdoblja na maksimalno 7 dana, uz preuzimanje daljnjeg troška od strane države, po uzoru na većinu zemalja Europske unije.

Poduzetnici snose najveći teret

Mikro, mali i srednji poduzetnici čine 99% svih poduzeća u Hrvatskoj i zapošljavaju oko 70% radne snage. Dugotrajna bolovanja za njih predstavljaju značajan financijski teret, posebno u uvjetima rasta cijena energenata, inflacije i povećanih ulaznih troškova, navode u priopćenju.

Neefikasan sustav povećava trošak poslovanja

Dugotrajna čekanja u zdravstvenom sustavu i administrativna opterećenja dodatno produljuju trajanje bolovanja, čime se teret sustava indirektno prebacuje na poslodavce.

Takav model nije dugoročno održiv. Umjesto ulaganja u zapošljavanje, razvoj kadrova i inovacije, poduzetnici sve više sredstava usmjeravaju na pokrivanje troškova sustava, što smanjuje konkurentnost gospodarstva.

Potrebna modernizacija sustava

UGP uz navedeni prijedlog predlaže i:

  • razvoj digitalnih alata i kontrola za praćenje bolovanja
  • veću transparentnost i dostupnost podataka
  • analize učinka mjera na poslovanje poduzetnika
  • bolju koordinaciju zdravstvenog i radnog sustava

Poziv na dijalog

Cilj prijedloga je unaprjeđenje sustava u smjeru veće učinkovitosti i pravednije raspodjele troškova, uz očuvanje prava radnika.

PROČITAJTE VIŠE

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

