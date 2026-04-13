UGP poslao Ministarstvu prijedlog mjera: "Smanjiti bolovanje na teret poslodavaca s 42 na 7 dana"

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prijedlog mjera s ciljem dugoročne održivosti poslovanja, osobito u uvjetima rasta troškova.
Poslodavci trenutno snose trošak bolovanja do 42 dana. UGP predlaže smanjenje tog razdoblja na maksimalno 7 dana, uz preuzimanje daljnjeg troška od strane države, po uzoru na većinu zemalja Europske unije.
Poduzetnici snose najveći teret
Mikro, mali i srednji poduzetnici čine 99% svih poduzeća u Hrvatskoj i zapošljavaju oko 70% radne snage. Dugotrajna bolovanja za njih predstavljaju značajan financijski teret, posebno u uvjetima rasta cijena energenata, inflacije i povećanih ulaznih troškova, navode u priopćenju.
Neefikasan sustav povećava trošak poslovanja
Dugotrajna čekanja u zdravstvenom sustavu i administrativna opterećenja dodatno produljuju trajanje bolovanja, čime se teret sustava indirektno prebacuje na poslodavce.
Takav model nije dugoročno održiv. Umjesto ulaganja u zapošljavanje, razvoj kadrova i inovacije, poduzetnici sve više sredstava usmjeravaju na pokrivanje troškova sustava, što smanjuje konkurentnost gospodarstva.
Potrebna modernizacija sustava
UGP uz navedeni prijedlog predlaže i:
- razvoj digitalnih alata i kontrola za praćenje bolovanja
- veću transparentnost i dostupnost podataka
- analize učinka mjera na poslovanje poduzetnika
- bolju koordinaciju zdravstvenog i radnog sustava
Poziv na dijalog
Cilj prijedloga je unaprjeđenje sustava u smjeru veće učinkovitosti i pravednije raspodjele troškova, uz očuvanje prava radnika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
