FOTO / Srđan Mlađan stigao na sud: "Prestanite plašiti Hrvatsku sa mnom!"

Na varaždinskom Županijskom sudu u srijedu je počelo suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu kojega u ovom slučaju terete da je u više navrata u lepoglavskom zatvoru poticao drugog zatvorenika na otmice i ubojstva osoba koje su svjedočile na njegovu štetu.
U sudnicu varaždinskog suda doveden je pod naoružanom policijskom pratnjom iz zatvora u Lepoglavi gdje tzv. Sisački monstrum služi zatvorsku kaznu za najteža nedjela među kojima i ubojstva. Prema dosada izrečenim presudama Mlađan bi na slobodu trebao izaći 2027. godine.
Suđenje se odvija uz iznimno jake mjere osiguranja. Mlađan u sudnicu dolazi u tzv. "box" sustavu vezivanja, s lancima na rukama i nogama povezanima oko struka, a zgradu u kojoj se odvija ročište osiguravaju pripadnici interventne policije s dugim cijevima.
Na početku suđenja Mlađan se obratio riječima: "Prestanite biti apologeti, plašiti javnost Hrvatske sa mnom!", javlja Dnevnik.hr.
U ožujku je Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu protiv njega podiglo novu optužnicu kojom ga tereti da je od listopada do prosinca 2021., u zatvoru, u više navrata tražio od drugog zatvorenika da kada izađe na slobodu, pronađe i otme osobe koje su svjedočile protiv njega te ih usmrti. Navodno mu je naložio i da na računalo jedne osobe presnimi program s nezakonitim sadržajem.
Prema pisanju medija, Mlađan je to zatražio od svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića koji je o njihovom odnosu progovorio u RTL-ovom dokumentarcu Dosje Jarak. Mlađan je na popisu osoba koje treba ubiti navodno imao ljude iz policije i pravosuđa, ali i svoje supruge s kojom se vjenčao u zatvoru.
Mlađan je u siječnju 1998. kao maloljetnik u Petrinji, hicima iz automatske puške, ubio svoju vršnjakinju, a mjesec dana kasnije u sisačkom naselju Željezara na identičan način usmrtio je i 63-godišnjeg umirovljenika.
Tijekom izlaska na slobodni vikend u veljači 2002. opljačkao je banku i ubio policajca, nakon čega se dao u bijeg. Potom je oteo tročlanu obitelj na zagrebačkom Borongaju, ali se predao nakon pregovora s policijom. Za trostruko ubojstvo, pljačku banke i otmicu Mlađan je osuđen na 29 godina zatvora.
