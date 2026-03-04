Srđan Mlađan danas opet izlazi pred sud

Smatran najopasnijim zatvorenikom u Hrvatskoj, Mlađan služi 27 godina zatvora koji mu istječu u svibnju 2027. godine. No, zbog poticanja na ubojstvo te neovlaštenog pristupa kompjuteru, izlazi na sud koji bi ga mogao osuditi na novu zatvorsku kaznu.
Zbog optužnice potvrđene početkom prosinca prošle godine, Srđan Mlađan izlazi pred sud u Varaždinu u srijedu. Kako podsjeća net.hr, na teret mu se stavlja više kaznenih djela, uključujući poticanje na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima.
Mlađan se općenito smatra jednim od najopasnijih hrvatskih zatvorenika koji bi trebao izaći iz zatvora u svibnju 2027. godine. Međutim, najnovije suđenje, potaknuto je emisijom Dosje Jarak gdje je Mlađanov kum Željko Bjelić naveo da je Mlađan od njega tražio usmrćivanje ljudi koji su svjedočili protiv njega.
27 godina zbog više ubojstava
Također, Mlađana se sumnjiči da je od jednog zatvorenika tražio da jednoj osobi presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem. Ali, zatvorenik je tu odbio.
Podsjetimo, Mlađan je svoju vršnjakinju Elizabetu Šubić ubio još kao 16-godišnjak 1998. godine, hicem u glavu. Nakon tog ubojstva u siječnju, u veljači je hicem u prsa ubio umirovljenika Petra Jančića. Završio je u zatvoru, ali 2002. godine dobio slobodan vikend u kojemu je opljačkao banku te ubio policajca koji ga je pokušao uhititi, Milenka Vusića.
Za svoje zločine nikad nije naveo posebni motiv, a sud mu je zbog ovih spomenutih zločina dao 27 godina zatvora.
