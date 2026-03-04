Srđan Mlađan danas opet izlazi pred sud

Podsjetimo, Mlađan je svoju vršnjakinju Elizabetu Šubić ubio još kao 16-godišnjak 1998. godine, hicem u glavu. Nakon tog ubojstva u siječnju, u veljači je hicem u prsa ubio umirovljenika Petra Jančića. Završio je u zatvoru, ali 2002. godine dobio slobodan vikend u kojemu je opljačkao banku te ubio policajca koji ga je pokušao uhititi, Milenka Vusića.