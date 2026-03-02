uz bok Španjolskoj i Hrvatskoj
Ova zemlja je novi turistički dragulj u Europi
S tek 620.000 stanovnika, Crna Gora se pozicionira kao luksuzna destinacija uz bok Španjolskoj i Hrvatskoj. Vlada se zalaže za model kvalitete koji već privlači 2,5 milijuna posjetitelja godišnje.
Crna Gora počinje snažno odjekivati u europskom turističkom sektoru. S nešto više od 620.000 stanovnika, ova mala zemlja, koju je moguće automobilom prijeći za dva sata od jednog kraja do drugog, odlučila se za model razvoja turizma temeljen na kvaliteti, a ne na kvantiteti, piše Euronews.
"Želimo se pozicionirati kao kvalitetna turistička destinacija, s visokokvalitetnim uslugama i smještajem”, objašnjava crnogorska ministrica turizma Simonida Kordić u intervjuu za Euronews.
"Crna Gora ima gotovo netaknutu prirodu, koja nudi velike mogućnosti za aktivni turizam, osobito za one koji traže autentična iskustva.”
Brojke podupiru taj optimizam. Posljednjih godina Crna Gora privlači 2,5 milijuna posjetitelja godišnje, što je iznimna brojka za zemlju te veličine, osmu najmanju u Europi. Turizam čini oko četvrtinu njezina BDP-a, što ga čini jednim od glavnih stupova nacionalnog gospodarstva.
Luksuzni hoteli
Velike međunarodne hotelske grupacije poput Hiltona, Hyatta, Melije, Radissona i Iberostara, među ostalima, usmjerile su se na crnogorsku obalu s velikim kompleksima u ekskluzivnim enklavama poput Porta Montenegra i Bokokotorskog zaljeva.
Danas zemlja ima oko 500 hotelskih objekata, uključujući rastuću mrežu hotela s pet zvjezdica i boutique smještaja koji žele privući zahtjevne putnike.
Istodobno, zemlja povećava zračne veze s glavnim europskim prijestolnicama.
"Ukupno imamo oko 60 aviokompanija koje povezuju većinu europskih destinacija”, kaže Kordić.
"Snažno smo posvećeni poboljšanju povezanosti.” Dodaje da sve više posjetitelja dolazi iz zapadne Europe, ali i iz Sjedinjenih Država, Kine i Izraela.
Crna Gora povezana je s više od 130 destinacija izravnim letovima iz svoja dva međunarodna aerodroma: 60 linija prema Tivtu i 70 prema glavnom gradu Podgorici, a ovog ljeta uvedeni su i izravni letovi iz Madrida i Barcelone prema toj balkanskoj zemlji.
Raskrižje kultura
Smještena na povijesnom raskrižju Istoka i Zapada, Crna Gora graniči sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Albanijom i Kosovom. Taj strateški položaj ostavio je raznolik kulturni pečat, vidljiv u arhitekturi, gastronomiji i tradiciji.
Njezina kompaktna veličina omogućuje da se u jednom danu dožive iznenađujući kontrasti: doručak u planinama, a poslijepodne kupanje u Jadranu.
"To je jedna od najuzbudljivijih destinacija jer nudi golemu raznolikost prirodnih, kulturnih i drugih sadržaja koje ne biste očekivali od zemlje ove veličine”, naglašava Kordić.
Zemlja je prirodni raj s pet nacionalnih parkova. Najveći među njima, Nacionalni park Durmitor na sjeveru, koji je pod zaštitom UNESCO-a, privlači tisuće planinara iz cijele Europe. U neposrednoj blizini nalazi se kanjon Tare, drugi najdulji na svijetu nakon Grand Canyona u Coloradu, okružen bujnim šumama i alpskim jezerima.
Spuštajući se iz unutrašnjosti prema obali, dolazi se do još jednog simbola zemlje, ovaj put vjerskog: pravoslavnog manastira Ostrog, važnog hodočasničkog mjesta izgrađenog u 17. stoljeću na kamenoj litici u planinskom masivu Ostroška greda, s impresivnim pogledom.
Jadranska obala
Ipak, dio koji privlači najviše međunarodnih turista jest obala duga gotovo 300 kilometara uz Jadransko more. Budva, s 2.500 godina povijesti, epicentar je crnogorskog turizma – Saint-Tropez Balkana, poznat po noćnom životu, plažama i luksuznim jahtama.
Na krajnjem jugu zemlje nalazi se Ulcinj s Velikom plažom, jednom od najdužih u Europi, s više od 13 kilometara finog pijeska. Cijela crnogorska obala prošarana je drevnim tvrđavama koje nude spektakularne panoramske poglede na Jadran.
Među značajnim gradovima ističu se i Cetinje i Kotor. Cetinje, u kojem se nalazi službena rezidencija predsjednika države, nekadašnja je kraljevska prijestolnica Crne Gore (danas je glavni grad Podgorica), smještena između Bokokotorskog zaljeva i Skadarskog jezera, najvećeg na Balkanu.
Kotor je utvrđeni grad srednjovjekovnog podrijetla, također pod zaštitom UNESCO-a. Poznat je kao grad mačaka jer stotine njih slobodno šetaju njegovim ulicama pod zaštitom općine, a ima i vlastiti Muzej mačaka. Bokokotorski zaljev, koji se proteže 30 kilometara u unutrašnjost, stvara razglednički krajolik između planina i mora.
U europskom kontekstu u kojem putnici traže autentična, održiva i drugačija iskustva, Crna Gora nameće se kao uvjerljiva alternativa. Kombinacija dramatičnih planina, svjetlucave obale, bogate povijesne baštine i strateške ambicije čini je jednim od velikih otkrića kontinentalnog turizma.
"Ovdje možete uživati u stvarnom načinu života, a ne u nečemu umjetno stvorenom kao turističkom proizvodu. Nudimo novo i autentično iskustvo”, poručuje ministrica turizma.
