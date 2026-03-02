Ova zemlja je novi turistički dragulj u Europi

Crna Gora počinje snažno odjekivati u europskom turističkom sektoru. S nešto više od 620.000 stanovnika, ova mala zemlja, koju je moguće automobilom prijeći za dva sata od jednog kraja do drugog, odlučila se za model razvoja turizma temeljen na kvaliteti, a ne na kvantiteti, piše Euronews.