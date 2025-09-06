Sretan završetak: Ozlijeđeni dupin iskočio iz mora i nakon pozdravnog skoka - otplivao

Na otoku Lastovu, u uvali Ubli pored benzinske pumpe, posljednja tri dana svjedoci su bilježili dramatičnu borbu jednog dupina za život. Priča je dobila sretan kraj.
Podsjetimo, dupinu je ribarski najlon bio omotan oko repa. Poziv u pomoć uputio je i podvodni istraživač Velimir Vrzić, koji se nalazi na Lastovu, a koji je jučer putem svojih društvenih mreža objavio i da je dupin živ te da je otplivao prema otvorenom moru prateći lokalnu brodicu.
"Danas je priča sa dupinom sretno završila. Živ je. Danas je cijeli dan opet bio u blizini ljudi.
Naime, u 17.00 sati po izjavi svjedoka na benzijskoj pumpi dupin je skočio u zrak iz mora i uputio se prema otvorenom moru prateći lokalnu brodicu.
Prema neprovjerenim informacijama navodno su se lokalci samoorganizirali i izvadili nešto što je bilo u ustima dupina. Ponavljam da je to neprovjerena informacija ali ono što je točno i provjereno i jedino bitno to je da je iskočio iz mora pun snage te otišao sam prema prema otvorenom moru.
Da li je tražio pomoć okretajući se tri dana prema čovjeku pokušavajući nama ljudima dat do znanja da možda ima udicu, ribarski najlon ili komad prozirne plastike u ustima i kružio tri dana tražeći pomoć nikada nećemo znati. Ono što znamo i to je sada provjereno ŽIV JE i otišao je pun snage tamo gdje i pripada", napisao je.
