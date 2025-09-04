Na otoku Lastovu, u uvali Ubli pored benzinske pumpe, posljednja dva dana svjedoci bilježe dramatičnu borbu jednog dupina za život.
Prema dostupnim snimkama i svjedočanstvima, dupinu je ribarski najlon omotan oko repa.
Poziv u pomoć uputio je podvodni istraživač Velimir Vrzić, koji se trenutačno nalazi na Lastovu. Po njegovim tvrdnjama, unatoč tome što je slučaj prijavljen, protekla su dva dana, a da nadležne institucije nisu reagirale.
“Dva dana i nitko ništa?”, poručio je u svojoj objavi, apelirajući na hitnu reakciju državnih institucija, medija i svih koji mogu pomoći.
Apel javnosti
Građani su putem društvenih mreža pozvani da dijele snimke i informacije, te da tagiranjem i pritiskom potaknu hitnu reakciju službi. Riječ je o situaciji u kojoj je brza intervencija ključna za spas ugrožene životinje.
Postavlja se pitanje zašto odgovorne službe do sada nisu reagirale te se apelira da se što prije organizira akcija spašavanja.
Hitno potrebno djelovanje
Dupini su strogo zaštićena vrsta u Jadranu, a slučajevi zapetljavanja u ribarske alate nažalost nisu rijetkost. Stručnjaci redovito upozoravaju da u takvim situacijama svaka minuta može biti presudna.
Ostaje nadati se da će pozivi iz Lastova potaknuti brzu reakciju i da će ozlijeđeni dupin dobiti priliku za oporavak.
