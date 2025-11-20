Statičari potvrdili: "Zgrada Vjesnika je opasna, ne prilazite"

Zgradi Vjesnika nakon požara ne smije se prilaziti jer je trenutačno opasna, kazao je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. Dodao je da je neophodna precizna procjena stanja
Nakon što je prije nekoliko dana izgorio neboder Vjesnika, statičari su učinili pregled zgrade. Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo na konferenciji za medije u četvrtak kazao je da je zgrada trenutačno opasna i da joj se ne smije približavati dok se ne utvrdi njezina stvarna stabilnost, javlja Jutarnji list.
U roku od nekoliko dana znat će se stvarno stanje konstrukcije
"Napravili smo monitoring stanja i konstrukcije. Pratimo pukotine na zgradi dronovima. Sljedeći koraci su postavljanje mjernih uređaja kako bismo u roku od nekoliko dana mogli znati stvarno stanje konstrukcije", rekao je Uroš, prenosi isti izvor.
Istaknuo je da će nalazi odrediti kakve će biti mjere oko zgrade, odnosno hoće li se one produljiti ili prilagoditi s obzirom na to da je riječ o frekventnoj lokaciji u Zagrebu.
"Zgrada je opasna, ne smije se prilaziti. Nema ulaska u zgradu i zato je ključno da odredimo pravo stanje. Kontinuirano radimo monitoring kako nam ništa ne bi promaknulo", rekao je te ponovio da je nužna precizna procjena kako bi se zaštitile osobe koje provode kriminalističko istraživanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
