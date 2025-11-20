Statičari potvrdili: "Zgrada Vjesnika je opasna, ne prilazite"

Nakon što je prije nekoliko dana izgorio neboder Vjesnika, statičari su učinili pregled zgrade. Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo na konferenciji za medije u četvrtak kazao je da je zgrada trenutačno opasna i da joj se ne smije približavati dok se ne utvrdi njezina stvarna stabilnost, javlja Jutarnji list.