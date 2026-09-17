HZJZ objavio rezultate analiza hrane iz Gospića: Evo što je pronađeno u 32 uzorka

HZJZ navodi kako se potreba za praćenjem zdravstvene ispravnosti lokalno uzgojene hrane njega i županijskog Zavoda Ličko-senjske županije pojavila nakon prethodnih nalaza biljnog materijala u blizini lokacije nezakonitog odlaganja otpada. Ti su nalazi bili povod za sustavnije ispitivanje, ali sami po sebi nisu bili dovoljni za zaključak da lokalno proizvedena hrana predstavlja rizik za zdravlje.

Dosadašnji rezultati ne pokazuju kontaminaciju lokalno uzgojene hrane na području Gospića, opetuje HZJZ i najavljuje da će, u suradnji s nadležnim institucijama, nastaviti pratiti rezultate i pravodobno informirati javnost o svim relevantnim nalazima.