Stroža pravila za azilante, veća prava za potrošače: Uvodi se i gumb za jednostrani raskid ugovora

Zakon se usklađuje i s novim pravilima o prikupljanju, obradi i razmjeni podataka kroz Eurodac sustav svih osoba starijih od šest godina. Taj proces obuhvaća unos i pretragu otisaka prstiju i fotografija, što je bitno u slučajevima razdvojenosti od obitelji i njihove zaštite od trgovine ljudima i iskorištavanja. Maloljetnicima bez pratnje biometrijske podatke će uzimati posebno osposobljeni službenici. Uvodi se i EU zajednička lista sigurnih zemalja podrijetla te se jačaju i tzv. dablinska pravila kroz bržu proceduru i kraće rokove za transfere u države članice u kojima osoba treba proći posebnu proceduru.