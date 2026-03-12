Stižu velike promjene za kupnju na akcijama i popustima, ali i za popravke uređaja s istekom jamstva

Predviđeno je odgođeno stupanje na snagu odredbi kojima se prenosi Direktiva o financijskim uslugama sklopljenih na daljinu koje stupaju na snagu 19. lipnja 2026., odredbi kojima se prenosi Direktiva o promicanju popravka robe koje će stupiti na snagu 31. srpnja 2026. i odredbi kojima se prenosi Direktiva o jačanju položaja potrošača koje će stupiti na snagu 27. rujna 2026.