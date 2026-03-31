Na to upozorava medijska istraživačica Olga Koševaliska sa Sveučilišta Goce Delčev u Štipu. U makedonskim medijima migracije se često prikazuju senzacionalističko i bez dostatnog konteksta, čime se stvara dojam da je riječ o neposrednoj prijetnji koju je nemoguće kontrolirati. Ta se dinamika posebno očituje na društvenim mrežama, gdje se emocionalizirani i zaoštreni sadržaji brzo šire i radikaliziraju raspravu. „Posljedica je sve veće zaoštravanje javnog diskursa u kojemu se migracije gotovo više ne doživljavaju kao složena društvena pojava, nego pretežno kao sigurnosni rizik", kaže Koševaliska.