Studentica Ivana i ovoga ljeta radit će na Jadranu: "Isplati se, ali više zbog iskustva nego zbog zarade"

"Meni nije bilo naporno jer volim fizičku aktivnost i komunikaciju s ljudima. No možda bi nekome kome to nisu jače strane moglo biti dosta naporno. Što se tiče radnog vremena, postoji raspored, ali sve je dosta fleksibilno i ovisi o dogovoru s kolegama i potrebama hotela tako da sam imala dosta vremena za odmor i zabavu", govori nam Ivana.