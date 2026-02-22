SEZONSKI RADNICI
Studentica Ivana i ovoga ljeta radit će na Jadranu: "Isplati se, ali više zbog iskustva nego zbog zarade"
Bliži se ljetna turistička sezona na Jadranu. Prvi gosti će u većem broju već tradicionalno pristizati u vrijeme uskrsnih blagdana kada počinje tzv. predsezona. A do tada će hoteli, kampovi, turistička naselja, restorani i drugi u sustavu turističke ponude morati bar djelomično biti ekipirani za doček gostiju.
Potražnja za radnicima u ljetnoj turističkoj sezoni stoga počinje već usred zime, koncem siječnja ili početkom veljače, a potrebe za radnicima uvijek su velike. Samo hotelijeri procjenjuju da će im ove godine trebati oko 5.000 sezonskih radnika više nego lani.
Domaće tržište radne snage već godinama ne pokriva te potrebe pa gotovo trećina sezonaca stiže iz susjednih i trećih zemalja poput Srbije i Bosne i Hercegovine te Filipina, Nepala, Indije…
Sve u svemu, tko želi raditi i zaraditi, ljeto i Jadran su mu prava prilika.
Treću godinu zaredom 'na sezonu'
Jedna od onih koji će i ovoga ljeta put Jadrana je Ivana, studentica iz Zagreba (zamolila je da joj objavimo samo ime, nap.a.) i to treću godinu zaredom.
Prethodne dvije sezone radila je kao animatorica u hotelima, najprije u Makarskoj, potom u Biogradu na Moru, kamo će i sada, koncem lipnja.
Posao su joj preporučili prijatelji koji su već radili ondje. Oba puta se prijavila i bila je primljena.
"Sezona inače traje od travnja do listopada, ali zbog obveza koje imam na fakultetu radila sam od kraja lipnja do početka rujna. Tako ću i ovoga ljeta. U hotelu vodim kreativne radionice za djecu te razne sportske i rekreativne programe poput yoge, plesnih programa i vježbi na bazenu za odrasle", kaže.
"Radno vrijeme fleksibilno, imam vremena i za zabavu"
Ističe kako se najintenzivnije radi u srpnju i kolovozu, ali posao ipak nije takav da bi na kraju dana 'padala s nogu'.
"Meni nije bilo naporno jer volim fizičku aktivnost i komunikaciju s ljudima. No možda bi nekome kome to nisu jače strane moglo biti dosta naporno. Što se tiče radnog vremena, postoji raspored, ali sve je dosta fleksibilno i ovisi o dogovoru s kolegama i potrebama hotela tako da sam imala dosta vremena za odmor i zabavu", govori nam Ivana.
"Smještaj nije neki luksuz, ali ne žalim se"
U hotelima u kojima je radila prijašnjih godina imala je osiguran smještaj i hranu.
"Smještaj je uvijek bio osiguran, kao i za druge radnike. Nije neki luksuz, ali funkcionira i ne mogu se previše žaliti. Mislim da su radni uvjeti dosta dobri u odnosu na to kakvi budu negdje drugdje", dodaje.
Prošloga ljeta plaća joj je bila oko 1.000 eura mjesečno. Nije puno, ali Ivana ističe kako joj zarada nije jedini razlog zašto ide raditi 'sezonu'.
"Djelomično me motivira zarada, a dijelom stjecanje iskustva i zabava. Veseli me provoditi vrijeme na moru, upoznavati nove ljude, uključujući kolege i goste. Kroz posao sam ih upoznala iz cijele Europe. Najviše iz susjednih država."
Ne ide 'na sezonu' iz financijske nužde
I ovoga ljeta radit će kao animatorica. O nekom drugom sezonskom poslu zasad ne razmišlja.
"Mislim da se sezonski posao isplati, ako ne zbog zarade, onda zbog stjecanja radnog iskustva, pogotovo ako si student. Radim u dinamičnom okruženju, u doticaju sam s velikim brojem ljudi koji dolaze sa svih strana svijeta i zapravo mi nikad nije dosadno."
Velika većina sezonaca hrli na Jadran iz financijske nužde, a poslovi su prilično naporni. Iz Ivanine perspektive to izgleda malo drugačije.
"Nisam osoba koja ide raditi sezonu iz financijske nužnosti, nego više zbog iskustva pa nisam sigurna isplati li se nekome kome je jedini cilj zarada."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare