Djevojka iz Sarajeva objavila kako izgleda sezonski posao u Hrvatskoj

Emela Rizvanović iz Sarajeva ovo je ljeto radila sezonu u Hrvatskoj, gdje je bila zaposlena kao pomoćna kuharica. U videu koji je objavila na TikToku pokazala je kako izgleda njezin radni dan – od ranog jutra do kasne večeri.
Oglas
"Radila sam 11 do 12 sati dnevno dvokratno, kao pomoćni radnik u kuhinji, dakle pomoćni kuhar", objasnila je na početku videa i dodala: "Nikada nije bilo definirano jesam li pomoćni radnik, konobar ili kuhar pa sam bila sve".
Jutarnji poslovi
Na posao je stizala u sedam ujutro, a prvi zadaci bili su vezani uz pripremu namirnica s popisa. Snimila je kako započinje kuhanje hobotnice i krumpira te rezanje povrća.
Ujutro je često radila i pripremu salata. Za taj dio nije imala nikakav plan ni pisane upute, već je sama provjeravala koje posude treba nadopuniti. "Sve sama pogledam, svaku posudicu što fali, i onda to sve sjeckam, režem, perem i pripremam", opisala je.
Tijekom dana pristizala bi i roba, koju je trebalo brzo razvrstati i složiti. Nakon toga vraćala se pripremi salata i umaka te pranju posuđa. "Polomim kičmu dok operem sve ovo, ali nema veze, hajde, sve je to OK", našalila se.
Pauza i večernja smjena
Prva smjena završavala je u podne, no nerijetko je ostajala i duže. Nakon kraće pauze kod kuće i odmora, slijedila je priprema za večernju smjenu, koja je započinjala u 18 sati i trajala do kasno u noć. "Svaka sekunda je bitan, nemam kad snimati", objasnila je.
Poslijepodne bi pripremala umak za pizzu, dodatke za jela, pomagala konobarima, slagala beštek i uskočila gdje god je trebalo.
@emulicnn
Tolilo toga uvijek imam reci 🙄 #sezonskirad #sezona #pomocnikuhar #hrvatska #vlog♬ original sound - Emulicn 🧿
Od 22 do 23 sata prala je posuđe, a u jeku sezone, kaže, znala je ostajati i dulje na poslu. Nakon pranja slijedilo je zatvaranje – čišćenje strojeva, sudopera, lopata za pizze te brisanje i metenje podova.
"Što dan više odmiče, ja sam manje i manje snimala jer me umor savladavao i jednostavno nisam imala kad", priznala je Emela.
Reakcije njezinih pratitelja
Njezin video u kratkom je roku skupio više od 185 tisuća pregleda. U komentarima su joj se javili brojni pratitelji, a većina njih smatrala je da je ovakav tempo rada previše naporan.
"Pranje suđa i brisanje podova se dodatno plaća, nadam se da je bilo tako. To nije posao pomoćnog kuhara", napisao joj je netko, a Emela je odgovorila: "Nikada nije bilo definirano jesam li pomoćni radnik, konobar ili kuhar pa sam bila sve."
"I onda kažu nedostaje radnika u Hrvatskoj. Pa tko će im raditi kada zaposle jednu osobu da obavlja sve i više nego što bi trebala", "12 sati u kuhinji? Djevojko, čuvaj svoje zdravlje", "Previše posla za jednu osobu", "I onda kukaju da mladi odlaze...", "Svaka tebi čast, ali nemoj sebi to raditi. Nađi boljeg poslodavca", bili su samo neki od komentara.
Zbog svoje objave Emela je dobila i brojne komplimente onih koji su smatrali da je iznimno vrijedna. "Svaka čast, djevojko", "Vrijedna i lijepa cura... Skidam kapu", pisali su joj pratitelji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas