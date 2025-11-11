Oglas

SEZONSKI RADNICI

Europska zemlja u problemima: Nema radnika, a nudi minimalno 2200 eura plaću, smještaj i obroke

N1 Info
11. stu. 2025. 21:50
Austrija
Vodi se borba za svakog zaposlenika, a u Austriji je posebno teško pronaći sezonske radnike.

U austrijskim alpskim područjima počinje najužurbanije doba godine: zimska sezona je pred vratima, a skijaške regije se pripremaju. Ali ništa ne funkcionira bez dostatnog broja radnika u špici turističke sezone - i to predstavlja veliki problem za mnoge hotelijere i restorane.

Vodi se borba za svakog zaposlenika, a u Austriji je posebno teško pronaći sezonske radnike, prenosi Dnevnik.hr.

"Čak i prije epidemije korone nije bilo lako pronaći sposobno stručno osoblje iz Austrije, ali sada je to još teže", objašnjava vlasnik hotelske tvrtke u tirolskom Fliessu. Mnogi uslužni djelatnici imali su drugačiji način rada tijekom pandemije.

Jednostavno mu, kao i njegovim kolegama, ne preostaje ništa drugo nego koristiti Austrijsku službu za zapošljavanje (AMS) kako bi u inozemstvu pronašli konobarice ili konobare za sezonu od 18. prosinca do 6. travnja.

Uvjeti za zaposlenike s punim radnim vremenom su sljedeći: poželjno je znanje njemačkog jezika primjereno poslu, samostalan i predan rad, prijateljski izgled i profesionalno iskustvo u posluživanju pića te usluživanju hrane.

Nudi se minimalna plaća od 2.200 eura bruto mjesečno, uz mogućnost veće zarade, besplatan smještaj i obroci. Već je bilo zainteresiranih kandidata za posao, ali prijave su vlasniku bile nezadovoljavajuće.

"Do sada su, nažalost, stigle samo neozbiljne prijave iz Maroka", poručio je.

Teme
austrija sezonci sezonski rad sezonski radnici

