Europska zemlja u problemima: Nema radnika, a nudi minimalno 2200 eura plaću, smještaj i obroke

Vodi se borba za svakog zaposlenika, a u Austriji je posebno teško pronaći sezonske radnike.
Oglas
U austrijskim alpskim područjima počinje najužurbanije doba godine: zimska sezona je pred vratima, a skijaške regije se pripremaju. Ali ništa ne funkcionira bez dostatnog broja radnika u špici turističke sezone - i to predstavlja veliki problem za mnoge hotelijere i restorane.
Vodi se borba za svakog zaposlenika, a u Austriji je posebno teško pronaći sezonske radnike, prenosi Dnevnik.hr.
"Čak i prije epidemije korone nije bilo lako pronaći sposobno stručno osoblje iz Austrije, ali sada je to još teže", objašnjava vlasnik hotelske tvrtke u tirolskom Fliessu. Mnogi uslužni djelatnici imali su drugačiji način rada tijekom pandemije.
Jednostavno mu, kao i njegovim kolegama, ne preostaje ništa drugo nego koristiti Austrijsku službu za zapošljavanje (AMS) kako bi u inozemstvu pronašli konobarice ili konobare za sezonu od 18. prosinca do 6. travnja.
Uvjeti za zaposlenike s punim radnim vremenom su sljedeći: poželjno je znanje njemačkog jezika primjereno poslu, samostalan i predan rad, prijateljski izgled i profesionalno iskustvo u posluživanju pića te usluživanju hrane.
Nudi se minimalna plaća od 2.200 eura bruto mjesečno, uz mogućnost veće zarade, besplatan smještaj i obroci. Već je bilo zainteresiranih kandidata za posao, ali prijave su vlasniku bile nezadovoljavajuće.
"Do sada su, nažalost, stigle samo neozbiljne prijave iz Maroka", poručio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas