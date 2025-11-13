Oglas

Sud zaustavlja prodaju nekretnina Zlatne igle Siscije zbog ovrhe od 464.000 eura

Hina
13. stu. 2025. 10:02
16.02.2017., Sisak - Sisacko-moslavacki zupan Ivo Zinic u pratnji vlasnika Milana Stojanovica obisao je proizvodne pogone tvrtke Zlatna igla - Siscia. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL
Nikola Cutuk/PIXSELL

Trgovački sud u Zagrebu dao je obavezne upute stečajnom upravitelju Zlatne igle – Siscije Jugoslavu Puranu ističući da trenutačno ne postoje uvjeti za prodaju nekretnina jer je u tijeku ovršni postupak zbog tražbine Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 3,5 milijuna kuna (oko 464.000 eura).

U obveznim sudskim uputama stoji da stečajni upravitelj u svom nedavnom podnesku u cijelosti neosnovano tvrdi da je Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) stekao razlučno pravo tek krajem srpnja 2024. te da je razlučno pravo tog vjerovnika prestalo otvaranjem stečajnog postupka lani u rujnu.

Sud ističe i da je HZZ stekao razlučno pravo na nekretnini Zlatne igle temeljem sporazuma i ugovora o dugoročnom kreditu još iz 1999. kada je bilo upisano i založno pravo u korist HZZ-a radi osiguranja tražbine u iznosu od 3.5 milijuna kuna.

Ovršni postupak, ističe se u prethodnom sudskom zaključku, bio je pokrenut 2022. na sisačkom sudu, a kasnije je nastavljen na zagrebačkom Trgovačkom sudu i još je u tijeku.

U obveznim uputama suda ističe se i da stečajni upravitelj Puran ima mogućnost komunikacije s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u ''smislu da taj vjerovnik kao ovrhovoditelj svojom dispozicijom povuče ovršni prijedlog u postupku'' i to u cilju bržeg unovčenja nekretnine, odnosno bržeg namirenja razlučnih vjerovnika prodajom nekretnine u stečajnom postupku.

Trgovački sud u Zagrebu otvorio je stečaj nad Zlatnom iglom - Siscijom d.o.o. sisačkim proizvođačem muške i ženske konfekcije lani rujnu.

Stečaj je bio otvoren na prijedlog zastupnika te tvrtke podnesenom u kolovozu u kojem se ističe prezaduženost jer je imovina manja od obveza, kao i da postoji prijeteća insolventnost.

Na ročištu o očitovanju o prijedlogu stečaja bilo je istaknuto je i da obveze tvrtke prema vjerovnicima iznose oko pet milijuna eura, dok je knjigovodstvena vrijednost najvrjednije dužnikove imovine, a riječ je o nekretninama, oko 3,5 milijuna eura.

Žiro račun tvrtke u bio je blokadi od kraja kolovoza zbog nepodmirene obveze za PDV od oko 450.000 eura.

Tvrtka Zlatna igla Siscia osnovana je 1994. kao sljednik nekadašnje Siscia konfekcije i usluga te je poznata po robnim markama Siscia, Brijuni i Tesla by Siscia.

Zlatna igla Siscia, kako je navedeno na njihovim mrežnim stranicama, 2007. odjenula je reprezentativce i stručni stožer Hrvatske nogometne reprezentacije, a tri godine kasnije Olivera Dragojevića za nastup u Royal Albert Hallu u Londonu.

Zlatna igla Siscia

