Dojave o bombama u školama u Primorsko-goranskoj županiji

Gotovo sve srednje škole u Primorsko-goranskoj županiji jutros su prije početka nastave primile e- mail s dojavom o postavljenim bombama, u tijeku je pregled svih objekata, a učenici i zaposlenici čekaju završetak pregleda i početak nastave.
Oglas
Po riječima županijske pročelnice za odgoj i obrazovanje Edite Stilin, prijeteća pisma stizala su u škole od oko 7,20 sati pa učenici nisu niti ulazili u škole. Nakon dojave, iz škola su odmah o tome obavijestili policiju i osnivača škola, odnosno Županiju, a policija je odmah poduzela preglede svih škola, u koje su uključeni i djelatnici škola zaduženi za sigurnost, rekla je Stilin.
Ravnatelj gimnazije Andrije Mohorovičića u Rijeci Henry Ponte je za N1 potvrdio kako je dojava o bombi zaprimljena oko 7:15 sati i u njegovoj školi, nakon čega je škola evakuirana. Rekao je kako je nakon izvida policija utvrdila da nema opasnosti, te da će se nastava nastaviti održavati nakon 4. školskog sata.
Za N1 je govorila i Dina Linić Učur, ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci: "Oko 7 i 15 je stigao prijeteći mail da je u prostorima škole postavljena bomba, odmah smo obavijestili policiju, osnivača, Primorsko-goransku županiju, nakon toga su se javile druge škole. Policija je izašla odmah, nama učenici uopće nisu ušli u školu u 8 sati jer je već bio pregled u tijeku. Sve je u redu, dojava je lažna, nastava ide dalje. Prva dva sata su djeca danas imala slobodno", kaže ravnateljica.
Pročelnica Stilin je dodala da je dio škola već pregledan pa će se nastava biti nastavljena, uglavnom nakon velikog školskog odmora.
Iz primorsko-goranske policije su potvrdili da su pregledi školskih objekata u tijeku, do sada nije ništa pronađeno, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.
Zbog lažnih dojava poruka o bombama u ponedjeljak je otkazana nastava u više splitskih srednjih škola, a u utorak u školama u Zagrebu i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas