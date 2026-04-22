Dojave o bombama u školama u Primorsko-goranskoj županiji

Za N1 je govorila i Dina Linić Učur, ravnateljica Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci: "Oko 7 i 15 je stigao prijeteći mail da je u prostorima škole postavljena bomba, odmah smo obavijestili policiju, osnivača, Primorsko-goransku županiju, nakon toga su se javile druge škole. Policija je izašla odmah, nama učenici uopće nisu ušli u školu u 8 sati jer je već bio pregled u tijeku. Sve je u redu, dojava je lažna, nastava ide dalje. Prva dva sata su djeca danas imala slobodno", kaže ravnateljica.