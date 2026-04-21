Snijeg ili proljeće?
Drastičan preokret vremena do kraja travnja: Očekuje se kolaps polarnog vrtloga?
Pljuskovi, grmljavina i pad temperatura: Vrijeme u Njemačkoj naglo se mijenja. Očekuje se pravi kolaps polarnog vrtloga.
Meteorolog Dominik Jung za t-online objašnjava aktualnu situaciju: "Njemačka je prošlog vikenda imala posljednje sate proljetne anticiklone koja se od Uskrsa, čas jače čas slabije, zadržavala nad srednjom Europom. No taj sustav sada je pod sve većim pritiskom – a ono što se sprema idući tjedan moglo bi biti jedna od najizraženijih promjena vremena ovog proljeća."
Na početku novog tjedna poremećaj će se najprije premjestiti prema istočnoj Europi, ali se neće trajno udaljiti. Zbog blokirajuće anticiklone nad sjevernim geografskim širinama sustav će se ponovno usmjeriti prema zapadu te će svojim središtem prijeći Njemačku od sjeveroistoka prema jugozapadu.
Blokirajuća anticiklona remeti uobičajenu zapadnu cirkulaciju
U pozadini svega je veća promjena u vremenskim prilikama. S vjerojatnošću od 83 posto između Kanade, Grenlanda i Islanda formirat će se tzv. blokirajuća anticiklona koja će poremetiti uobičajeno strujanje sa zapada.
„Tu situacija postaje meteorološki vrlo zanimljiva“, kaže Jung. „Blokirajuća anticiklona na Atlantiku djeluje kao barijera normalnom zapadnom strujanju.“ Za Njemačku to konkretno znači uspostavu istočnog tipa vremena, uz temperature od 6 do 12 stupnjeva. To samo po sebi ne bi bilo neobično – riječ je o povratku na sezonski prosjek nakon razdoblja iznadprosječne topline.
„Prava zanimljivost leži u onome što bi moglo uslijediti“, naglašava meteorolog. I europski model ECMWF i američki GFS predviđaju jačanje blokirajuće anticiklone prema Kanadi i Grenlandu. U kombinaciji s kontinentalnom anticiklonom nad Sibirom i aleutskom anticiklonom nad Pacifikom, dodatno će se oslabljeni polarni vrtlog naći pod pritiskom.
„Modeli simuliraju pravi kolaps polarnog vrtloga – proces koji se u meteorologiji smatra jednim od najjačih signala za prodore hladnog zraka na velikim područjima“, objašnjava Jung.
Moguć prodor arktičkog zraka u srednju Europu
Ostaci raspadajućeg polarnog vrtloga mogli bi se kao zasebne mase hladnog zraka spustiti prema jugu. „Američki model u najizraženijem scenariju pokazuje da bi oko 26. travnja arktički zrak preko Skandinavije mogao stići izravno u srednju Europu. Temperature bi tada pale na 4 do 8 stupnjeva, granica snijega spustila bi se na 600 do 1000 metara, a iznad toga moguć je i stvaranje snježnog pokrivača.“
Pljuskovi susnježice mogli bi se pojaviti i u nižim predjelima. Krajem travnja i početkom svibnja moguć je i drugi prodor hladnog zraka u obliku tzv. hladne kaplje – izdvojenog visinskog ciklona s arktičkim zrakom.
Snijeg ili proljeće? Jedan faktor odlučuje
Ipak, sve ovisi o jednoj varijabli – točnom položaju blokirajuće anticiklone. „Pomakne li se samo nekoliko stotina kilometara istočnije, prema Skandinaviji, umjesto zahlađenja mogli bismo dobiti stabilnu situaciju s temperaturama iznad 25 stupnjeva“, kaže Jung.
Raspon mogućih scenarija je velik – od snijega u srednjim predjelima do ranoljetne topline. No jedno je gotovo sigurno: uobičajeno zapadno strujanje ostat će poremećeno sve do svibnja.
„Sljedećih pet do sedam dana odlučit će koji će se scenarij ostvariti – hoće li proljeće samo kratko zastati ili će se srednja Europa suočiti s ozbiljnim povratkom kasne zime“, zaključuje Jung.
