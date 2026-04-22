VIDEO / Trump u Ovalnom uredu čita Bibliju: "Ako se moj narod ponizi, pomoli..."

Čitanje dolazi u trenutku kada je Trump u sukobu s papom Lavom XIV., koji je kritizirao SAD zbog vođenja rata protiv Irana. U petak je Trump rekao novinarima da ima „pravo ne slagati se s Papom“. Trumpov komentar uslijedio je dan nakon što je Papa, tijekom službenog posjeta Kamerunu, kritizirao one koji „manipuliraju religijom“.