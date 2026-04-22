VIDEO / Trump u Ovalnom uredu čita Bibliju: "Ako se moj narod ponizi, pomoli..."

Američki predsjednik Donald Trump sudjelovao je u maratonskom čitanju Biblije koje su organizirali kršćanski konzervativci, u pozadini njegova sukoba s Papom i nedavne objave slike na kojoj je prikazan kao figura nalik Isusu.
Trump je u utorak navečer čitao iz Druge knjige Ljetopisa u sklopu događaja „America Reads the Bible” u Muzeju Biblije u Washingtonu. Taj se odlomak često koristi među kršćanskim konzervativcima u SAD-u i tumači se kao poziv građanima na pokajanje te da Bog blagoslovi naciju.
Brojne javne osobe sudjeluju u tjednom neprekidnom čitanju cijele Biblije koje je započelo 18. travnja. Američki Ustav zabranjuje vladi uspostavu nacionalne religije, no Trumpova administracija prihvatila je pokret u zemlji koji kršćanstvo vidi kao ključni dio osnivanja SAD-a te zagovara da se politički vođe vode Biblijom. Ministar obrane Pete Hegseth, primjerice, citira biblijske odlomke na konferencijama za medije i predvodi molitve u svom ministarstvu, piše BBC.
Tijekom ovog tjednog događaja čitanja, koji je organiziran povodom 250. obljetnice američke neovisnosti, i drugi istaknuti konzervativci i članovi administracije, uključujući Hegsetha i državnog tajnika Marca Rubija, čitaju odlomke.
Organizatori kažu da će to potaknuti „povratak duhovnim temeljima koji su oblikovali našu zemlju“. Trumpov dio snimljen je ranije u Ovalnom uredu Bijele kuće, uz korištenje dviju kamera čije su snimke kasnije montirane.
Odlomak koji je pročitao uključuje rečenicu: „Ako se moj narod, koji se zove mojim imenom, ponizi, pomoli, potraži moje lice i odvrati se od svojih zlih putova, tada ću čuti s neba, oprostiti njihove grijehe i izliječiti njihovu zemlju.“
Čitanje dolazi u trenutku kada je Trump u sukobu s papom Lavom XIV., koji je kritizirao SAD zbog vođenja rata protiv Irana. U petak je Trump rekao novinarima da ima „pravo ne slagati se s Papom“. Trumpov komentar uslijedio je dan nakon što je Papa, tijekom službenog posjeta Kamerunu, kritizirao one koji „manipuliraju religijom“.
„Jao onima koji manipuliraju religijom i samim imenom Boga radi vlastite vojne, ekonomske i političke koristi, vukući ono što je sveto u tamu i prljavštinu“, rekao je Papa.
Trumpovo čitanje dolazi i nekoliko dana nakon što su ga neki od njegovih religioznih pristaša kritizirali zbog objave AI-generirane slike na kojoj izgleda kao figura nalik Isusu koja liječi bolesne. Trump je kasnije uklonio objavu, rekavši da je mislio da prikazuje njega kao liječnika.
Nakon toga objavio je drugu AI sliku na kojoj Isus grli Trumpa uz opis: „Radikalni ljevičarski luđaci možda neće ovo voljeti, ali meni je to prilično lijepo!!!“
PROČITAJTE JOŠ
