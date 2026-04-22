Lufthansa ukida 20.000 letova

Nakon naglog prekida rada svoje podružnice Cityline, Lufthansa masovno preoblikuje svoju mrežu linija. Čak 20.000 letova bit će izbrisano iz programa, a ove promjene značajno će utjecati na zračni promet u Njemačkoj do listopada ove godine.
Oglas
Lufthansa je nakon zatvaranja svoje podružnice za prigodne letove Cityline odlučila povući tisuće kratkih letova, čime planira uštedjeti 40.000 tona goriva. Neisplative rute u zračnim lukama Frankfurt i München se ukidaju, dok će se istovremeno proširiti linije u Zürichu, Beču i Bruxellesu, objavila je kompanija u utorak.
Novi plan letenja za nadolazeće mjesece bit će objavljen krajem travnja ili početkom svibnja. Opskrba gorivom za cijelu grupu osigurana je za iduće tjedne, a za ljetni red letenja očekuje se stabilna opskrba gorivom, piše Fenix magazin.
Iznenadno gašenje nakon štrajkova
Kompanija je rad svoje podružnice Cityline, koja je nedavno bila pogođena snažnim štrajkovima, prekinula neočekivano, uz najavu od samo dva dana.
Ovim potezom će se ukupna ponuda koncerna u ljetnom razdoblju smanjiti za jedan posto ponuđenih putničkih kilometara. Sindikati UFO i VC oštro su kritizirali odluku o ubrzanom gašenju zrakoplovne tvrtke koja raspolaže s dvadesetak zrakoplova i zapošljava oko 1.300 djelatnika. Prvotno je bilo planirano postupno smanjivanje ove gubitaške linije do potpunog gašenja 2028. godine.
Što će biti sa zaposlenicima?
Lufthansa želi da osoblje iz pilotskih kabina i kabinsko osoblje Citylinea, po mogućnosti, pronađe poslove u drugim zrakoplovnim tvrtkama unutar koncerna. Međutim, trenutno se pregovara i o socijalnom planu između predstavnika radnika i poslodavca, koji bi uključivao uvjete poput otpremnina za one koji napuštaju tvrtku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas