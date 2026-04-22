Lufthansa ukida 20.000 letova

Lufthansa je nakon zatvaranja svoje podružnice za prigodne letove Cityline odlučila povući tisuće kratkih letova, čime planira uštedjeti 40.000 tona goriva. Neisplative rute u zračnim lukama Frankfurt i München se ukidaju, dok će se istovremeno proširiti linije u Zürichu, Beču i Bruxellesu, objavila je kompanija u utorak.