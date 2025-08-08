Sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce od nove školske godine u ovoj županiji

Tada su gradski vijećnici odobrili povećanje proračuna za više od 3,2 milijuna eura, a među najvažnijim stavkama su uvođenje besplatnih vrtića za svu djecu predškolskog uzrasta, besplatni udžbenici za srednjoškolce i omogućavanje besplatnog javnog prijevoza za učenike, studente, kao i za slijepe i gluhoslijepe osobe.