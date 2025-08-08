Oglas

Sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce od nove školske godine u ovoj županiji

Hina
08. kol. 2025. 17:01
06.06.2016., Ulica Nikole Tesle, Split - Ucenici II. gimnazije izlaze na ispit drzavne mature. rPhoto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Miranda Cikotic/PIXSELL

Roditelji učenika srednjih škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu od školske godine 2025./2026. imat će pravo na sufinanciranje nabave udžbenika u iznosu do 200 eura po učeniku, objavio je u petak Grad Split.

Sufinanciranje će se provoditi putem povrata troškova roditeljima tijekom prvog polugodišta, a detaljne upute o načinu isplate roditelji i učenici dobit će početkom školske godine u svojim školama.

Na kraju nastavne godine učenici će biti obvezni vratiti udžbenike školi u protuvrijednosti iznosa koji su im refundirani, dok će se do početka školske godine 2026./2027. provesti dokup potrebnih udžbenika.

Ta mjera dio je širega paketa socijalnih i obrazovnih ulaganja koje su Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split najavili nakon usvajanja rebalansa proračuna na prvoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća.

Tada su gradski vijećnici odobrili povećanje proračuna za više od 3,2 milijuna eura, a među najvažnijim stavkama su uvođenje besplatnih vrtića za svu djecu predškolskog uzrasta, besplatni udžbenici za srednjoškolce i omogućavanje besplatnog javnog prijevoza za učenike, studente, kao i za slijepe i gluhoslijepe osobe.

Grad Split ističe kako je cilj tih mjera dodatno financijski rasteretiti obitelji i osigurati jednake uvjete školovanja za sve učenike srednjih škola na području grada i županije.

Teme
Split Splitsko-dalmatinska županija udžbenici

