Šušnjar o Dabrinoj videosnimci: Trebamo se baviti budućnošću, a ne prošlošću

Dabro je bio ministar poljoprivrede u Vladi premijera Andreja Plenkovića, no podnio je ostavku nakon što je javno objavljena videosnimka na kojoj u vožnji automobilom puca iz pištolja kroz prozor kao suvozač, a potom i videosnimka na kojoj daje sinu da koristi automatsko oružje. Zbog toga je protiv njega podignuta i optužnica za povredu prava djeteta, kao i za nedozvoljeno posjedovanje oružja i eksplozivnih tvari.