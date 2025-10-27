Oglas

Šuta u Nadzorni odbor Split parkinga stavio tri HDZ-ovca: "Svi su stručni"

N1 Info
27. lis. 2025. 13:54
Tomislav Šuta
Od četvorice novih predstavnika Grada Splita u Nadzornom odboru Split parkinga trojica dolaze iz HDZ-a

Nije neko iznenađenje s obzirom na to da je gradonačelnik Tomislav Šuta već popunio niz nadzornih odbora splitskih komunalnih tvrtki s kadrovima iz vladajuće stranke. 

U NO Split parkinga imenovani su Leo Kuzmanić, šef službe nadzora županijske Lučke uprave i novi predsjednik temeljenog ogranka HDZ Gripe, Jure Nevešćanin, zaposlenik Županije iz HDZ-a Spinut te Josip Dragun, bivši šef financija Parkova i nasada, dugogodišnji član HDZ-a, aktivan još u županijskoj organizaciji Mladeži. 

Šutu je Dalmatinski portal upitao je li istina da je s Dragunom u kumskom odnosima. Tvrdi da nije. Ne vidi ništa sporno u još jednom odabiru stranačkih kadrova. 

"Svi su stručn"', kaže gradonačelnik. 

HDZ HDZ split nadzorni odbor split parkinga split tomislav šuta

