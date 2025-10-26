Jednostavan način pripreme piletine - ispast će kao iz vrhunskog restorana

„Pustit ću ih da se peku dok se sami ne odvoje od dna tave. Dok se donja strana peče, začinit ću i drugu. Nema potrebe žuriti. Meso će samo pokazati kada je spremno – ako se lijepi, prerano je. Kad vidite da se rubovi počinju zapeći, to je znak da je vrijeme za okretanje.“