Vučić objavio: "Dogodile su se dvije ozbiljne stvari. Slijede važni razgovori"

"Danas imamo mnogo sastanaka koji se odnose na energetsku situaciju u zemlji. Nakon problema sa sankcijama NIS-u, dogodile su se dvije ozbiljne stvari – prvo, sankcije Rosneftu i Lukoilu, posebno Lukoilu, koje stupaju na snagu 21. studenoga. Drugo, havarija, odnosno moguće sabotaže ili diverzije, o čemu će istraga u Mađarskoj dati odgovor. Imamo problem s plinom ili ga možemo imati“, rekao je Vučić.