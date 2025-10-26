Vučić objavio: "Dogodile su se dvije ozbiljne stvari. Slijede važni razgovori"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će sljedeći tjedan biti iznimno važan kada je riječ o energetici, te da će tada razgovarati s ruskim, američkim i europskim partnerima. Ako se ne pronađe rješenje, rekao je, Srbija će sama donositi odluke.
"Danas imamo mnogo sastanaka koji se odnose na energetsku situaciju u zemlji. Nakon problema sa sankcijama NIS-u, dogodile su se dvije ozbiljne stvari – prvo, sankcije Rosneftu i Lukoilu, posebno Lukoilu, koje stupaju na snagu 21. studenoga. Drugo, havarija, odnosno moguće sabotaže ili diverzije, o čemu će istraga u Mađarskoj dati odgovor. Imamo problem s plinom ili ga možemo imati“, rekao je Vučić.
Dodao je da vjeruje kako je do 10. ili 15. studenoga situacija pod kontrolom.
"Sljedeći tjedan je iznimno važan i tada ćemo razgovarati s ruskim, američkim i europskim partnerima kako bismo pronašli rješenje. Ako ni tada ne uspijemo riješiti probleme, onaj tamo tjedan sami ćemo donositi odluke i zaštititi stanovništvo. Srbija je iznad svega“, poručio je Vučić.
