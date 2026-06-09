Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izjavio je u utorak da je u prvoj godini njegova mandata riješen jedan od ključnih splitskih problema upisivanjem Spaladium arene u vlasništvo Grada Splita i najavio da će Arena iduće godine biti osposobljena za sportske i druge manifestacije.

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"Spaladium arena je otkupom za oko pet milijuna eura ponovno upisana u vlasništvo Splita, čime je uklonjen potencijalni financijski teret za Grad veći od 120 milijuna eura", rekao je Tomislav Šuta.

Očekuje se da vještaci utvrde štetu na Spaladium areni od kišnih padalina i dugogodišnjeg zapuštanja zgrade, potom će se raspisati javni natječaj za sanaciju, a iduće godine trebala bi biti u funkciji za sportska događanja i razne manifestacije.

Šuta je istaknuo kako su u prvoj godini njegova mandata uvedeni besplatni udžbenici za srednjoškolce i besplatan javni prijevoz za sve učenike i studente.

Također su pokrenute aktivnosti na izgradnji Centra za starije osobe u Pazdigradu i pretvaranju hotela Zagreb u Duilovu u Dom za starije osobe.

Također je pokrenuto pitanje izgradnje nove bolnice u Splitu, za što je podršku dao i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Šuta je najavio formiranje povjerenstva koje će odrediti lokaciju na kojoj će se graditi nova bolnica.

Obećao je da će u sljedeće tri godine biti usvojene i izmjene splitskoga GUP-a.

Kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u povijesti Splita izdvojio je projekt Aglomeracije, koji uključuje obnovu vodno-komunalne infrastrukture, uređenje prometnica, retencijske bazene za ublažavanje posljedica jakih oborina i poplava te izgradnju pročistača pitke vode Jadro. Pri kraju je i realizacija šetnice Duilovo – Stobreč.

Govoreći o priuštivom stanovanju, Šuta je podsjetio kako je po prvi put u Splitu pokrenut takav model i izvijestio da je upravo danas potpisao rješenja za prvih 15 stanova namijenjenih priuštivom stanovanju.

Najavljeno je da će se za potrebe Europskih sveučilišnih igara u Splitu 2028. godine obnoviti Športski centar Gripe, kao i obnavljanje šumskog fonda na Marjanu, cjelokupna obnova splitske Rive, te obnova kupališta Bačvice i Dioklecijanovih podruma.