Svađa u Saboru: Salva kritika iz redova oporbe zbog povratka Ćorića, HDZ brani izbor

Da Ćorić sa sobom donosi 'veliku prtljagu', smatra i Damir Bakić (Klub Možemo!). Ćorić će trebati odgovoriti na neka pitanja: o tome tko ima više odgovornosti i snažnije alate u borbi protiv inflacije, Vlada ili HNB, o porezu na nekretnine, o univerzalnom dječjem doplatku, o oporezivanju mirovina i povećanju osobnog odbitka. Za ministra na odlasku Marka Primorca, Bakić je kazao da je dužnost obavljao vrijedno i uspješno te mu zaželio uspjeh na novoj dužnosti u Europskoj investicijskoj banci.