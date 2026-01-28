Oglas

"dolazi iz raznih afera"

Troskot o novom ministru: Loš potez Plenkovića, izborom Ćorića bespotrebno si je otvorio bokove

N1 Hrvatska
28. sij. 2026. 09:10
Zvonimir Troskot
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o odlasku Marka Primorca iz Vlade i novom ministru financija - Tomislavu Ćoriću.

Hrvatski sabor i njegovi odbori danas će se baviti kandidaturom bivšeg ministra financija Marka Primorca u Europsku investicijsku banku (EIB) te Tomislavom Ćorićem kojega će kao kandidata za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija predstaviti premijer Andrej Plenković.

"Destabilizacija energetskog sustava dolazi od Ćorića"

"Tomislav Ćorić je bio uklonjen kada je bio vrhunac afera u kojima je on sudjelovao po navodima njegovog glavnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva. Jedini bijeg je bio - ili će ići pred istražne organe ili će otići u HNB, gdje ga je premijer smjestio kako bi ga maknuo iz afera. Najveća je afera Krš-Pađene gdje se na čudnovat način zaobišla studija zaštite okoliša koja je sprječavala masivan projekt koji je bio problematičan u korupcijskom i inženjerskom smislu. Afera Škugor odnosno preprodaja plina gdje je on gurao Škugora i preporučivao. To je bila podloga za aferu plin za cent. Destabilizacija energetskog sustava upravo dolazi od njega", smatra Zvonimir Troskot.

"Loš potez premijera"

"Premijer je nekoliko puta upirao prst u HNB zbog razine inflacije i on je tu upravu. Po zakonu je za razinu cijena odgovoran HNB. Postavlja se pitanje - iste te ljude koji su doveli do takve situacije je odabrao - isto to vodstvo gdje je i Ćorić. Imamo dosta kontradikcije i licemjerja. Ministar Ćorić dolazi iz raznih afera koje nikada nisu razriješene i to je jako loš potez premijera jer si je bespotrebno otvorio bokove. Mogao ga je ostaviti u HNB-u jer HNB funkcionira kao država u državi", ističe.

Troskot navodi da premijer ima problem s nedostatkom kadra: "Za Primorca mogu reći da je bio guverner HNB-a jer je izlazio s trezorcima i obveznicama, zaslužuje pohvalu. Napravio je da je dobivena puno veća kamatna stopa i da je došlo do razvoja financijskog sustava u Hrvatskoj. Osjetit će se odlazak Primorca. Marić i Primorac su odradili dobar posao i bit će ih teško zamijeniti, a nije mi jasno zašto baš Ćorić. Takvu jednu osobu koja je opterećena aferama staviti na poziciju javnih financija je tri, četiri koraka unazad."

