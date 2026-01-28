Troskot o novom ministru: Loš potez Plenkovića, izborom Ćorića bespotrebno si je otvorio bokove

"Tomislav Ćorić je bio uklonjen kada je bio vrhunac afera u kojima je on sudjelovao po navodima njegovog glavnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva. Jedini bijeg je bio - ili će ići pred istražne organe ili će otići u HNB, gdje ga je premijer smjestio kako bi ga maknuo iz afera. Najveća je afera Krš-Pađene gdje se na čudnovat način zaobišla studija zaštite okoliša koja je sprječavala masivan projekt koji je bio problematičan u korupcijskom i inženjerskom smislu. Afera Škugor odnosno preprodaja plina gdje je on gurao Škugora i preporučivao. To je bila podloga za aferu plin za cent. Destabilizacija energetskog sustava upravo dolazi od njega", smatra Zvonimir Troskot.