Sve više zemalja ukida državne praznike: Treba li i Hrvatska učiniti isto?

U srpnju je francuski premijer Francois Bayrou predložio da se Uskrsni ponedjeljak i Dan pobjede u Europi (8. svibnja) uklone s popisa od 11 praznika koji se obilježavaju u toj zemlji. Uslijedilo je negodovanje, a politički čelnici i s ljevice i s desnice napali su taj njegov plan.