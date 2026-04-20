Svećenici iz Skrada: Vjernici, ne stavljajte kune u milostinju. Bolje da ne date ništa...

Objava iz Župe Skrad širi se društvenim mrežama. U kratkoj su poruci upozorili da u košarama za milostinju često pronalaze kune, te podsjetili da to više nije važeća valuta.
Također, naglasili su da je bolje ne dati ništa nego namjerno ostavljati nevažeći novac.
"Molimo sve vjernike da ne stavljaju kune u milostinju jer to više nije važeći novac.
Milostinja dobrovoljni dar te je bolje pomoliti se i ne dati ništa nego doći na Misu, moliti se Bogu i namjerno davati nevažeći novac i to u više navrata", napisali su iz Župe Skrad na Facebooku.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
