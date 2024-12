Crkva bi na blagoslovu kuća ove godine mogla zaraditi 17 milijuna eura

Podijeli :

Unsplash/ilustracija

U četvrtak, na Štefanje, počeo je blagoslov kuća u većini župa u Hrvatskoj.

Blagoslov, dakle, obično počinje 26. prosinca i u pravilu traje do Sveta tri kralja, 6. siječnja. Ove se godine očekuje da će Crkva u Hrvatskoj na blagoslovu zaraditi više nego lani.

Kako doznaje Danica, primjerice, u jednoj župi u Slavoniji, Nadbiskupija je propisala kako doprinos vjernika za župu iznosi 30 eura po bračnome paru. To je tzv. lukno koje se plaća crkvi i nema veze s blagoslovom. No, mnogi upravo to godišnje lukno plaćaju u vrijeme blagoslova obitelji.

“Ništa niste dužni”

Druga slavonska župa, ona na području Slavonskog Broda, u uputama za blagoslov kuća vjernicima zahvaljuju “za dar kojega ćete darovati ministrantima i svećeniku za crkvu”.

“Taj dar ne ide svećeniku, nego za potrebe crkve. Ništa niste dužni pa vam hvala za osjetljivost uzdržavanja crkve”, poručili su iz te župe vjernicima.

U tih desetak dana blagoslova kuća Crkva će pristojno zaraditi. Prema posljednjem popisu stanovništva, u Hrvatskoj je oko tri milijuna katolika, odnosno 79 posto od ukupnog broja stanovnika. Prema istom popisu, svako kućanstvo u prosjeku ima 2,7 članova.

Oko 25 eura

Ako je vjerovati statistici, u Hrvatskoj prema tim brojkama ima oko milijun katoličkih kućanstava (uzimajući u obzir depopulaciju koja se dogodila od popisa do danas). Pretpostavlja se da će oko dvije trećine kućanstava primiti blagoslov obitelji (tako je bilo ranijih godina).

To, de facto, znači da će idućih deset dana svećenici ući u blizu 700.000 kućanstava. Prosječan dar prilikom blagoslova ove bi godine, prema grubom izračunu, trebao iznositi oko 25 eura. Prema toj računici, piše Danica, Crkva će na blagoslovu kuća uprihoditi više od 17 milijuna eura.

Dnevno je to u prosjeku (dani između Štefanja i Sveta tri kralja) oko milijun i pol eura. No, valja još jednom naglasiti kako dar prilikom blagoslova nije obveza, ali godišnje lukno jest. A ono iznosi 30 eura po bračnom paru, kako navode u nekim župama.

