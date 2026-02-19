Ovi rani znakovi bolesti jetre često prolaze nezapaženo

Jedan od najčešćih ranih znakova problema s jetrom je kronični umor. Radi se o iscrpljenosti koja ne prolazi ni nakon odmora i sna. Kada jetra ne obavlja svoju funkciju ispravno, tijelo sporije prerađuje hranjive tvari i uklanja toksine, što može dovesti do stalnog osjećaja slabosti. Mnogi ovaj simptom povezuju sa stresom ili nedostatkom sna, a rijetko posumnjaju na jetru.