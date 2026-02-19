Ovi rani znakovi bolesti jetre često prolaze nezapaženo

Jetra je najveći unutarnji organ u ljudskom tijelu i igra ključnu ulogu u održavanju cjelokupnog zdravlja. Sudjeluje u više od 500 važnih procesa, od filtriranja štetnih tvari iz krvi do regulacije metabolizma i probave.
Prvi simptomi - umor
Upravo je zato važno na vrijeme prepoznati prve simptome njezina oštećenja, iako su često blagi i lako se pripisuju svakodnevnom umoru ili probavnim poremećajima.
Jedan od najčešćih ranih znakova problema s jetrom je kronični umor. Radi se o iscrpljenosti koja ne prolazi ni nakon odmora i sna. Kada jetra ne obavlja svoju funkciju ispravno, tijelo sporije prerađuje hranjive tvari i uklanja toksine, što može dovesti do stalnog osjećaja slabosti. Mnogi ovaj simptom povezuju sa stresom ili nedostatkom sna, a rijetko posumnjaju na jetru.
Nelagoda ili tupa bol u gornjem desnom dijelu trbuha, ispod rebara, također može biti znak upozorenja. Kada je jetra upaljena ili povećana, može vršiti pritisak na okolna tkiva i uzrokovati osjećaj težine ili boli. Ako se ovi simptomi nastave ili pogoršaju, trebali biste potražiti liječnički savjet.
Promjene u apetitu
Promjene u apetitu još su jedan mogući pokazatelj problema. Smanjen apetit, mučnina ili nagli gubitak težine bez vidljivog razloga mogu ukazivati na poremećaj jetre. Budući da ovaj organ igra važnu ulogu u probavi i iskorištavanju hranjivih tvari, njegovo slabljenje može utjecati i na metabolizam, pa čak i dovesti do gubitka mišića.
Bolest jetre ponekad se može manifestirati promjenama na koži. Pojava malih crvenih mrlja s proširenim kapilarama, poznatih kao paukoliki angiomi, kao i crvenilo dlanova, mogu biti znak hormonske neravnoteže povezane s oštećenjem jetre. Iako se ove promjene razvijaju postupno, u kombinaciji s drugim simptomima mogu biti važan signal upozorenja, piše Klix.
Probavne probleme, poput nadutosti, čestih proljeva ili blage, ali uporne mučnine, također ne treba zanemariti. Ako jetra ne proizvodi dovoljno žuči ili ne uspijeva učinkovito ukloniti štetne tvari iz tijela, probavni sustav može reagirati raznim poremećajima.
Pravovremena reakcija i konzultacije s liječnikom ključni su za održavanje zdravlja i sprječavanje komplikacija.
